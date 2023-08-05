В Латвии тысячи россиян не сдали языковой тест. Теперь им грозит выдворение

В Латвии около 6 тысяч россиян не сдали экзамен по латышскому языку и получат уведомления с предписаниями покинуть страны. По словам главы Комиссии сейма по гражданству и сплочению общества Ингмарса Лидака, на сборы у них будет три месяца. В Литвые россиянам разослали специальные анкеты, после заполнения которых 254 граждан России признали угрозой нацбезопасности страны, им запретили въезд в республику. «Газета.Ru» рассказывает подробности.

В Латвии гражданам России, которые не сдадут экзамен по латышскому языку, будет выдано предписание покинуть страну. Об этом сообщил глава Комиссии сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака в интервью порталу Rus.LSM.lv.

«По моим прогнозам, где-то пять-шесть тысяч (получат письма от МВД. — «Газета.Ru»). Это люди, которые не проявили желания ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство.

Если смотреть на закон, то Управление по делам гражданства и миграции Латвии просто должно будет высылать требование покинуть страну в течение трех месяцев», — сказал чиновник.

Что грозит россиянам в Латвии

В ответ на вопрос портала о вероятности выдворения из страны «какой-нибудь 70-летней бабушки» Лидака сослался на начальника Погранслужбы Латвии Гунарса Даболиньша: «Когда в моей комиссии мы такой вопрос задали начальнику Погранохраны, он так нам и сказал. Они просто по закону должны это делать».

Замгоссекретаря МВД республики Вилнис Витолиньш заявил, что не сдавшим экзамен по государственному языку выделят три месяца, чтобы покинуть республику. Он также отметил, что, если человек пребывает в Латвии незаконно, то об этом могут узнать госструктуры и напомнят о ему о необходимости покинуть страну. За такой проступок предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Вместе с потерей ВНЖ россияне в стране лишатся и возможности получать некоторые услуги, например, им прекратят платить пенсию. Однако у них «есть право получить любое другое разрешение на пребывание — визу или временный вид на жительство, если для этого есть основания», добавил Витолиньш.

При этом некоторые местные политики и общественные организации призывают пересмотреть закон. Так, председатель правления общества «Русский голос для Латвии» Мартин Левушкан сообщил порталу, что выступает за индивидуальное рассмотрение каждого случая. Он напомнил, что Латвия может обеспечить прохождение курсов латышского языка только для 400 человек в год.

По данным РИА Новости, в августе 2022 года власти Латвии решили продлевать ВНЖ для россиян только в исключительных случаях. Документ теперь выдается только при сдаче экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. При этом, лица моложе 15 и старше 75 лет освобождаются от испытания. Согласно поправкам к закону об иммиграции, граждане РФ смогут повторно сдать экзамен по латышскому языку до 30 ноября. В этом случае власти продлят действие их ВНЖ до конца года.

Как россияне стали угрозой нацбезопасности Литвы

Департамент миграции Литвы, входящий в структуру МВД проинформировал, что с ноября 2022 года 254 гражданина России и 910 граждан Белоруссии признаны угрозой нацбезопасности страны, им запретили въезд в республику.

По данным ведомства, россиян и белорруссов попросили заполнитель специальную анкету, в котором в том числе были вопросы об ношений к конфликту на Украину.

«С конца ноября 2022 года, когда для граждан России и Белоруссии была введена специальная анкета,... угрозой национальной безопасности Литвы были признаны 1164 гражданина этих стран. <…> Было также принято решение запретить всем вышеупомянутым 1164 иностранцам въезд в Литву », — заявили в департаменте.

В публикации уточняется, что из 254 россиян 43 было отказано в выдаче ВНЖ, 46 – в продлении. Еще у 59 граждан РФ были аннулированы ранее действовавшие ВНЖ, а 52 россиян лишили постоянного. Двум другим российским гражданам отказали в постоянном ВНЖ при первичной подаче. Национальную визу Литвы не получили 52 россиянина.

Из 910 граждан Белоруссии 337 отказали в выдаче ВНЖ, 121 не смог поменять документы, 205 аннулировали ранее действовавший ВНЖ. Двум белорусам не выдали разрешения на постоянное проживание в Литве, при этом у четырех разрешения признали недействительными. 241 гражданин Белоруссии получил отказ в национальной литовской визе.

Неграждане Прибалтики

Статус неграждан появился в Латвии 30 лет назад, 15 октября 1991 года после принятия постановления Верховного совета страны «О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации». Тогда Верховный совет страны принял постановление «О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации» или о разделении латышей на граждан и неграждан.

Неграждане — люди с неясным правовым статусом. Изначально его получали постоянные жители Латвийской ССР, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия вошла в состав Советского Союза. В 1991 году в стране оказалось свыше 740 тысяч неграждан. По состоянию на 1 января 2023 года, по данным Регистра жителей, в Латвии проживало 187 404 неграждан из 2 058 836 чел. населения. Большинство неграждан — этнические русские — 123 221 человек — 65,75 % от общего количества неграждан и 24,77 % всех русских Латвии.

Неграждане не могут занимать ряд должностей, участвовать в выборах и референдумах. Им нельзя работать пожарными, полицейскими, адвокатами, нотариусами и их помощниками, судебными исполнителями и руководителями службы охраны. Существует более 80 различий в правах граждан и неграждан Латвии. Республика игнорирует рекомендации таких международных структур, как ООН, Совет Европы и ОБСЕ, считая вопрос внутренним делом страны.

В Эстонии статус неграждан регулируется «Законом об иностранцах» от 1993 года. Официальное эстонское наименование – «лица с неопределенным гражданством».

По данным на 1 января 2023 года, число апатридов в Эстонии составляет 64 297 человек (4,7 % населения). Для них также существуют соответствующие избирательные и профессиональные ограничения.

Литва оказалась более открыта в вопросе предоставления гражданства, власти страны предоставили гражданство всем лицам, которые были литовскими гражданами на момент вхождения в СССР в 1940 году. Кроме того, их потомкам также давались эти права. В соответствии с договором между РФ и Латвией российские граждане, которые приехали в Литву между принятием Закона о гражданстве в ноябре 1989 года и подписанием договора, могли также требовать гражданство на тех же условиях, что и жители до 1989 года. Согласно отчету Управления верховного комиссара ООН в 2016 году, касающемуся неграждан в Литве, по состоянию на июль 2016 года в стране насчитывалось около 3400 человек без гражданства.