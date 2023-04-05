«Активностью не отличался». Оказалось, что президент Литвы был в Компартии СССР

5 апреля стало известно, что нынешний литовский лидер Гитанас Науседа был принят в КПСС в июне 1988 года. В 2019-м в своей анкете кандидата в президенты он не заполнил пункт о членстве в партиях. Теперь оппоненты Науседы ставят этот факт ему в укор, поскольку сам политик публично ассоциирует себя с антикоммунистическим движением «Саюдис». При этом членство в компартии не препятствует занятию высших постов в Литве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа был членом КПСС, утверждает журналист Довидас Панцеровас. Данные об этом эпизоде биографии литовского лидера он разместил в соцсетях в среду, 5 апреля.

«Документы свидетельствуют, что в мае 1988 года Науседа подал заявление с просьбой о принятии в компартию, членом которой стал в июне того же года», — указал Панцеровас.

В качестве доказательства журналист привел фрагменты документов, недавно обнародованных спецархивом республики.

Согласно этим сведениям, в период, когда в стране проходили антикоммунистические митинги движения «Саюдис», Науседа вступил в Коммунистическую партию. Заявление о приеме в КПСС было подано 20 мая 1988 года, а партбилет выдан 27 июня того же года.

Баллотируясь на пост президента в 2019 году, Науседа не заполнил в своей анкете пункт о членстве в партиях. Впрочем, обязательным он и не является.

Теперь политические оппоненты нынешнего литовского лидера ставят ему этот факт в укор. Компартия в Литве запрещена, но членство в ней до прекращения деятельности в 1991 году не является препятствием для занятия высших постов.

Сам журналист Панцеровас считает, что членство в КПСС не является «несмываемым пятном» на биографии чиновника.

В то же время Науседа публично ассоциирует себя с «Саюдисом», что, по оценкам Панцероваса, «несколько не гармонирует с фактом его присоединения к противоположному лагерю».

Комментируя ситуацию, в офисе президента Литвы заявили, что все документы о членстве Науседы в компартии, «активностью в которой он не отличался», находятся в открытом доступе в госархиве, передает ТАСС.

«Президент Гитанас Науседа был принят в КП в мае 1988 года. Документы об этом хранятся в Государственном архиве и находятся в открытом доступе.

С началом деятельности «Саюдиса» Науседа не участвовал в деятельности КП», — говорится в ответе группы по связям с общественностью президента на запрос BNS.

В среду же фракция партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» в Сейме зарегистрировала законопроект «о признании Компартии Литвы преступной организацией, несущей ответственность за депортации жителей страны в советский период».

Биография Науседы

Гитанас Науседа родился в 1964 году, ему 58 лет. В 1980-е учился в Вильнюсском университете на факультете экономики промышленности, с 1987 года был там преподавателем.

В 2004 году он поддержал избирательную кампанию экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса. А 17 сентября 2018-го Науседа объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в 2019 году.

В первом туре тех выборов политик занял второе место, получив 30,95% голосов, однако во втором туре победил Ингриду Шимоните, набрав 65,86% голосов. Науседа вступил в должность 12 июля 2019 года, срок полномочий на посту главы государства составляет пять лет. Следующие президентские выборы пройдут в Литве в 2024 году.

24 февраля 2022 года Науседа записал видеообращение на русском языке к гражданам РФ, призвав их к протесту против начала спецоперации на Украине.

close 100% Dovydas Pancerovas/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

Литовское движение за перестройку

«Саюдис» — общественно-политическая организация Литвы, возглавившая в 1988—1990 годах процесс выхода Литовской ССР из состава Советского Союза и восстановления независимости Литовской республики.

Началом истории движения «Саюдис» считается образование 3 июня 1988 года Инициативной группы Литовского движения за перестройку на собрании около 500 представителей технической и гуманитарной интеллигенции, 17 из которых были членами Коммунистической партии Литвы.

23 августа 1988 года в парке Вингис в Вильнюсе в день годовщины заключения пакта Молотова — Риббентропа состоялся организованный «Саюдисом» массовый митинг.

На предприятиях и в учреждениях организовывались группы поддержки движения. В «Саюдисе», по открытым данным, участвовали около 180 тыс. человек.