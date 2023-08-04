Утонули с внуком: в тайге нашли тела пропавших на рыбалке супругов

В реке Чечуй в Иркутской области нашли тела мужчины и женщины. В июле, больше двух недель назад, там пропала семейная пара и их внук. Супруги вместе с внуком отправились на рыбалку на моторной лодке, ее нашли вскоре перевернувшейся со спасательными жилетами внутри. В местности, где обнаружили утопленников, нет мобильной связи. Мальчика продолжают искать спасатели и полиция.

В Иркутской области полиция сообщила об обнаружении тел мужчины и женщины в реке Чечуй. В Telegram-канале ГУ МВД по региону говорится, что утонувших обнаружили в отдаленном районе.

«Сегодня ночью в отдел полиции поступила информация об обнаружении в реке Чечуй тела человека. На место в отдаленный район для проверки и информации выдвинулись сотрудники полиции и Следственного комитета. В настоящее время они добрались до места и подтвердили факт обнаружения тел мужчины и женщины», — сообщает ведомство.

В полиции рассказали, что «в этой таежной местности отсутствует стабильная сотовая связь».

Тела нашли в районе поисков семейной пары и внука, пропавших на рыбалке в прошлом месяце.

15 июля 55-летний житель поселка Юбилейный и его 46-летняя жена взяли своего пятилетнего внука на рыбалку на моторной лодке, и отправились на ней по реке Лене в Киренский район. Вернуться они должны были 17 июля, но пропали. В ходе поисковой операции нашли перевернувшуюся моторную лодку, спасательные жилеты, личные вещи пропавших и рыболовные снасти.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Обследовались реки, прибрежная зона, тайга и зимовья в районе исчезновения семьи.

Ход расследования находится на контроле у областной прокуратуры. Сейчас полицейские и сотрудники СК РФ проверяют личности людей, чьи тела обнаружили в реке Чечуй.

В конце мая на Сахалине тело утонувшего рыбака обнаружили около мыса Рурэ в Долинском районе.

Мужчина утонул на рыбалке, его поиски велись с 4 апреля.

В январе 2023 года стало известно, что пропавшего на Рождество рыбака в Чувашии нашли погибшим в Волге. Новость о пропаже 39-летнего Евгений Козлова была опубликована в сообществе «Рыбалка в Чувашии» 7 января. В сообщении уточнялось, что мужчина рано утром отправился на рыбалку и не вернулся. К его поискам были подключены волонтеры, полиция и родственники.

В конце августа 2022 года в Ярославской области рыбак пытался спасти тонущего ребенка и погиб.

Четыре подростка решили искупаться на необорудованном пляже. Двое из них начали тонуть. Профессиональный спасатель и рыбак попытались спасти детей. Подростков спасли, однако рыбак утонул.

В мае 2022 года двое мужчин рыбачили у реки возле деревни Быстрая в Орловской области, рядом играли подростки. Один из мальчиков сорвался с края обрыва и упал в ледяную воду. 55-летний рыбак сумел дотащить ребенка до берега, но выбраться сам не смог.

Мальчик захлебывался и пытался позвать на помощь. Мужчина бросился в воду, ему удалось подтолкнуть ребенка к берегу, но справиться с сильным течением он не сумел. Второй рыбак видел происходящее издалека. Он позвонил спасателям, когда понял, что не видит над водой своего друга.

Тело мужчины было обнаружено около берега на глубине около двух метров.