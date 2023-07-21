Индивидуальный, прозрачный котел. Минстрой решил сделать оплату коммуналки эффективнее

Минстрой по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывает новый порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ. Согласно задумке, будут созданы специальные счета для оплаты ЖКУ, с которых управляющие компании (УК) будут переводить деньги на оплату за тепло, воду и свет. Это должно повысить прозрачность сферы и работать на добросовестную работу УК, но, считают эксперты, не решит проблему соседей-неплательщиков.

Министерство строительства в целях повышения эффективности и прозрачности работы управляющих компаний (УК) создает специальные счета, на которых будут аккумулироваться средства для оплаты за коммунальные услуги. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ. Министерство занимается этим вопросом по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Сейчас деньги попадают на счета УК, в общий котел, и становятся собственностью организации. Жильцы дома могут контролировать их использование только раз год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат», — заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Из документа следует, что будет введено «обязательное аккумулирование лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы».

По словам Кошелева, если УК работает недобросовестно, у жителей нет понимания, на что расходуются их средства, когда как, например, они могут идти на нужды других домов. Он отметил, что УК отчитываются о проделанной работе постфактум, а создание специальных счетов повысит контроль за расходом средств.

Прямые договоры с РСО

В свою очередь член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев напомнил, что жильцы могут перейти на прямую оплату ЖКУ ресурсоснабжающим организациям (РСО) по решению собрания собственников, однако, отметил он, «зачастую они не доплачивают РСО, поэтому ввод специальных счетов вполне оправдан».

Как отметил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук, УК не всегда вовремя и в полном объеме расплачиваются с РСО, у которых «нет другого механизма воздействия, кроме судебного взыскания долгов», что, отмечает он, нередко приводит к банкротству УК. Как отметил Склянчук, на прямые договоры с РСО перешли только добросовестные УК, поэтому проблема «зависания» средств осталась. Эксперт полагает, что необходимо отображать сведения о состоянии спецсчетов в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), что позволит жильцам следить за расходом средств.

Кроме того, отмечает директор некоммерческого партнерства НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, иногда УК используют полученные средства для оплаты ЖКУ за должников, а не на уборку подъездов, обслуживание лифтов или текущий ремонт. Она полагает, что со вводом спецсчетов эта проблема должна решиться.

Роль спецсчетов неясна

Также «Известиям» рассказали в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, что для РСО не имеет значения, как и где будут собираться платежи за КУ – для них важен факт своевременной оплаты. В ассоциации отмечают, что концептуально новым для отрасли может стать введение таких счетов без согласования жильцов. Там отметили, что необходимо подумать, как организовать доступ к средствам граждан.

В свою очередь председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков отметил, что жители нередко получают платежные квитанции через МФЦ, и в связи с этим роль спецсчетов не до конца ясна.

Также аналитик «Народного фронта» Склянчук отметил, что сами спецсчета не решат проблемы налогоплательщиков, а УК зачастую просто не может рассчитаться с РСО из-за должников.

Кроме того, член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев отмечает, что если принцип спецсчетов расширить на оплату ЖКУ, это принесет больше минусов, поскольку у УК появятся доптраты на оформление документации.

Гендиректор холдинга ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев и вовсе считает, что УК необходимо исключить из схемы работы с деньгами РСО, поскольку УК за это ничего не получает. РСО, по его словам, сами должны собирать средства.

Эскроу-счета для покупателей недвижимости

По аналогичному принципу работают эскроу-счета в недвижимости. В 2019 году, чтобы избежать обмана дольщиков и повысить общую безопасность сделок, были введены эскроу – специальные счета, на которых хранятся деньги покупателей недвижимости, а продавец или застройщик смогут их получить только после выполнения своих обязательств. Посредниками в сделках выступают банки.

Механизм выстроен таким образом, что средства за купленную квартиру вносятся на счет после регистрации договора участия в долевом строительстве и замораживаются там до момента регистрации права собственности на первую квартиру в достроенном доме. В случае возникновения у застройщика проблем с завершением строительства дома покупатель всегда может рассчитывать на возврат уплаченной суммы. Такой вариант сделал невозможными ситуации, когда дольщик, заплатив девелоперу полную стоимость квартиры, в случае замораживания строительства остается и без денег, и без квартиры.