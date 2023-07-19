«Нельзя терять ни секунды». Стамбул готовят к мощному землетрясению

Турецкие власти договорились о подготовке Стамбула к ожидающемуся мощному землетрясению. В зоне повышенного риска находятся около 600 тыс. зданий, 4,5 млн жителей может понадобиться временный кров. Российские сейсмологи подтвердили, что в Турции не зря беспокоятся насчет возможного землетрясения, указали, что город находится в сейсмически опасном районе и предположили, что значительная часть исторической застройки древней столицы может пострадать. Что известно об этой опасности — в материале «Газеты.Ru».

Стамбул будут готовить к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи. Об этом заявил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки.

«Мы встретились с господином [мэром Стамбула] Экремом [Имамоглу] и главами районов [Стамбула] по поводу возможного землетрясения в Стамбуле, мы достигли принципиального согласия. Мы начинаем работу [по подготовке к удару стихии] на следующей неделе. <…> опасность землетрясения – тема вне политики, нельзя терять ни секунды»,

— заявил он.

По словам Озхасеки, город входит в число самых опасных мегаполисов с точки зрения сейсмической активности. Министр отметил, что в Стамбуле насчитывается 5,8 млн независимых строений, из которых 1,5 млн находятся в зоне риска, а 600 тыс. – в зоне повышенного риска.

12 июля турецкий сейсмолог, член Совета ученых мэрии Стамбула Наджи Герюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря, где расположен город, в котором проживает около 17 млн человек. Сейсмологи неоднократно предупреждали об опасности землетрясения. Ожидается, что порядка 90 тыс. строений могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для проживания, временное жилье понадобится 4,5 млн жителей мегаполиса.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на другого члена Совета Халюка Эйидогана сообщало, что вероятность такого землетрясения до 2030 года – около 50%.

«Ничего нового в словах господина Герюра нет, время от времени ученые напоминают общественности о такой угрозе. Цели напугать нет, мы лишь напоминаем, чтобы люди готовились к такой катастрофе, а власти предпринимали заранее необходимые меры, чтобы уменьшить в будущем возможный ущерб. Людям свойственно быстро забывать», — отметил специалист.

По его словам, власти работают над несколькими сценариями развития событий и уже оценили возможное число жертв и прогнозируемый ущерб. Так, по его же словам Турция почувствует негативный эффект от происшествия, так как Стамбул дает около 35% ВВП страны.

«Землетрясение в Мраморном море затронет сразу семь провинций, население которых превышает 25 миллионов человек, насколько значительный ущерб будет нанесен, сложно даже представить. Жители Текирдага, Чанаккале, Яловы, Бурсы и других городов могут не считать, что они в безопасности — катастрофа затронет весь регион, она будет масштабной», — пояснил он.

В марте бывший министр градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что на случай землетрясения власти планируют расселить 1,5 млн жителей несейсмоустойчивых домов. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу указывал на перенаселенность города.

Российская оценка

В свою очередь завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Алексей Завьялов в разговоре с «Лента.ру» поприветствовал решение турецких властей начать готовиться к землетрясению на основании анализа сейсмологов, однако отметил, что дату, место и силу стихии точно спрогнозировать нельзя.

«Вряд ли следующее сильное землетрясение произойдет в ближайшие годы на южной ветке Анатолийского разлома. Северная ветка Анатолийского разлома более сейсмически активна, и на этом разломе регулярно происходят сильные, социально значимые землетрясения. <…> Если же очаг окажется близко к Стамбулу (на расстоянии 10-15 километров) или под ним, это будет очень плохо для города», — объяснил он.

По его словам, местные власти планируют создать города-спутники в отдалении от Стамбула и построить там сейсмоустойчивые здания. Он отметил, что в городе может пострадать историческая застройка.

«Стамбул — это старинная столица Турции, и там много старинных зданий. Естественно, что эти здания за всю историю своего существования неоднократно подвергались воздействию сейсмических волн. Наверняка в них накопились повреждения, которые еще не привели к потере устойчивости, но очередное сильное землетрясение может к ним привести»,

— отметил Завьялов.

В свою очередь сейсмолог Рубен Татевосян не стал давать в разговоре с «360» прогнозы на будущее землетрясениие, поскольку «это недостижимая точность». Однако он также отметил сейсмическую опасность района, где находится Стамбул:

«Действительно, эта зона является сейсмически активной, там вполне могут происходить сильные землетрясения. В принципе, это продолжение Северо-Анатолийского разлома, который проходит через Мраморное море. Само по себе это место можно рассматривать очагом сильного землетрясения, что вполне укладывается в представление о тектонике региона».

Февральское землетрясение

В начале февраля Турция и Сирия серьезно пострадали от землетрясения. По разным оценкам, в Турции погибли 57 тысяч человек, в Сирии более 7 тыс. Эпицентр первого, с магнитудой 7,8, находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе (Турция), эпицентр второго, с магнитудой 7,5 , — в районе Экинезю в Кахраманмараше (Турция). Ущерб оценивается в $104 млрд.

20 февраля случилось еще одно землетрясение, на этот раз в провинции Хатай. Турецкие СМИ сообщали, что в Самандаге погибла женщина, восемь человек были ранены.

Впоследствии землетрясение использовал в политической борьбе бывший кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу, который обвинял Эрдогана в недостаточно активной работе экстренных служб, нарушениях при строительстве и сопутствующих проблемах.