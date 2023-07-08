«Даже крепкий мужик почувствовал бы себя плохо». Названа причина отравления подростков на Урале

В Свердловской области 7 июля 10 подростков попали в больницу, отравившись алкоголем. Спиртные напитки по их просьбе купила 20-летняя девушка. Очевидцы заметили подростков «не в адеквате» и вызвали «скорую». Роспотребнадзор выяснил причину массового отравления. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Роспотребнадзор проверил алкогольные напитки, после употребления которых 10 детей попали в больницу Первоуральска, причем двое из них долгое время провели в реанимации.

«Получены удовлетворительные результаты по показателям безопасности.

По показателям качества выявлено одно несоответствие: в пивном напитке «Доктор Дизель Манго и Красный апельсин» (изготовитель ООО «Объединенные пивоварни Хайнекен») обнаружен незаявленный в составе краситель»,

— отчиталось ведомство.

Исследования проводились на базе лаборатории контроля химических факторов ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Результаты проверки свидетельствуют о том, что причиной отравления стали не напитки, а «интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм», сделали вывод в ведомстве.

Как произошло массовое отравление

Отравление произошло 7 июля на берегу пруда в поселке Пильная. В Детскую городскую больницу Первоуральска доставили десять подростков 2009 и 2010 годов рождения. Медиков вызвали прохожие, заметившие, что некоторым ребятам из компании стало плохо.

По словам очевидцев, одна из девочек лежала в кустах «полуживая», двое других подростков пытались убежать, дрались со взрослыми и даже пытались переправиться на другой берег. Один из местных жителей заметил, что «алкоголь был нормальный, не паленый», а причиной отравления была смесь нескольких напитков — пива, водки и коньяка.

«В крови пострадавших обнаружен этанол. Метанол и психотропные вещества по результатам анализов не выявлены», — сообщили в региональном минздраве.

Нескольких подростков увезли на носилках, сообщал местный портал e1. Двое из отравившихся находились в реанимации, в Первоуральск выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом.

Сейчас все пострадавшие в результате алкогольной интоксикации выписаны домой, заявили в Роспотребнадзоре.

«Даже крепкий мужик вскоре почувствовал бы себя плохо»

Ранее стало известно, что алкоголь по просьбе несовершеннолетних купила 20-летняя девушка. Напитки были куплены в разных магазинах.

В управлении МВД по Свердловской области рассказали, что эту девушку нашли. Она сотрудничает с правоохранительными органами и рассказала, что сначала купила в трех магазинах порядка 20 бутылок пива Essa, по пути на водоем дополнила их тремя бутылками водки «Березка», а затем приобрела бутылку ликера, бутылку коньяка и еще семь бутылок пива. В качестве закуски на всех была куплена пачка печенья.

«От такой «шикарной» еды и такого количества смешанного алкоголя не только подросток, но даже крепкий мужик вскоре почувствовал бы себя плохо», — отметили в полиции.

Покупательнице грозит наказание по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя).

В отношении родителей подростков планируется возбудить административные дела по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).