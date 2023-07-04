«Медвежатину у нас едят не часто». Жители села Куанда отравились мясом, угостившись у охотников

В забайкальском поселке Куанда 11 человек, включая двух детей, пострадали из-за употребления в пищу мяса медведя. Три человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Жительница поселка рассказала «Газете.Ru», что медвежатиной людей угостил охотник. В Роспотребнадзоре уточнили, что это произошло еще в начале июня, однако заболевание дало о себе знать только сейчас. У четырех заболевших выявили трихинеллез — заражение паразитами.

В селе Куанда Забайкальского края 11 человек заболели после того, как съели медвежье мясо. Среди них двое несовершеннолетних. Вечером 3 июля девять человек, в том числе один ребенок, обратились за медицинской помощью с жалобами на недомогание. На следующий день еще двоим потребовалась помощь врачей.

«В настоящее время три человека, в том числе несовершеннолетний, находятся в средней степени тяжести, остальные восемь — в удовлетворительном состоянии», — сообщили в правительстве края.

4 июля пострадавших должны были перевезти из Каларской центральной районной больницы в краевую больницу в Чите для медицинского обследования и уточнения диагноза, однако они до сих пор остаются в местной ЦРБ.

«Вертолет санавиации не может вылететь в Куанду из-за непогоды. Ждем улучшения условий для безопасной доставки пострадавших», — объяснили ситуацию в краевом минздраве в комментарии «Коммерсанту».

Тем временем прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту массового отравления мясом дикого животного. Сотрудники прокуратуры оценят исполнение требований законодательства об охоте и ветеринарного законодательства, сообщило ведомство. Оно также проконтролирует «соблюдение прав граждан на оказание медицинской помощи».

Угостил охотник

Жительница поселка Куанда Виктория рассказала «Газете.Ru», что зараженным мясом людей угостили приезжие охотники.

«Как я знаю, медведя застрелили жители другого поселка. Они угостили одного из Куанды, а этот человек уже угощал мясом всех остальных. Из-за чего и произошло отравление. Вообще медвежатину у нас едят не часто», — сказала она.

По словам Виктории, случаев отравления медвежатиной в Куанде раньше не было.

«Образцы дикого мяса уже изъяты. Их доставят в региональную ветлабораторию для исследования», — сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным властей, ветеринарная служба региона «принимает все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания».

Глава Каларского округа Владимир Устюжанин подтвердил слова собеседницы «Газеты.Ru» о том, что зараженное мясо привез охотник. Он рассказал, что власти планируют провести опрос, чтобы выявить, кто мог заболеть из-за употребления мяса медведя.

Медвежатина может вызвать два заболевания — бруцеллез (инфекционное заболевание) и трихинеллез (когда в организме поселяются паразиты). Мясо медведя необходимо исследовать на трихинеллез. Если в нем будет обнаружена даже одна личинка паразита, мясо необходимо утилизировать или сжечь.

В Куанду направили бригаду сотрудников из Каларской районной больницы, станции по борьбе с болезнями животных, управления Роспотребнадзора, центра гигиены и эпидемиологии, а также районной полиции.

Диагноз — «трихинеллез»

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что отравившимся медвежатиной поставили диагноз «трихинеллез». Пока заболевание подтверждено у 4 из 11 пострадавших, однако анализы остальных еще проходят исследования.

«Все граждане с подтвержденным диагнозом и с подозрением на него госпитализированы», — уточняется в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор заявил, что у заболевших нет отравления. «Причиной заболевания явилось употребление в начале июня мяса медведя, не прошедшего ветеринарную экспертизу и соответствующую термическую обработку», — добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сообщили, что изъяли мясо медведя у одного из заболевших и отправили его на экспертизу. Всех жителей села, которые пробовали медвежатину, призвали прийти в медучреждения на обследование.

Трихинеллез чаще всего возникает в тех случаях, когда человек употребляет в пищу термически недостаточно обработанное мясо зараженного дикого кабана, медведя, барсука или свиньи.

Заболевший может испытывать лихорадку, боли в мышцах, кожную сыпь, а при тяжелом течении заболевания — кишечные расстройства и другие осложнения.