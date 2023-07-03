На общественное обсуждение вынесли проект о повышении МРОТ до 19 242 руб. с 2024 года

Минтруда опубликовало проект повышения МРОТ с 1 января 2024 года до 19 242 руб. с нынешних 16 242 руб. По замыслу властей, инициатива повлияет на рост зарплаты для 4,8 млн человек. Также ведомство предложило с 2025 года изменить методику расчета показателя — повысить соотношение МРОТ и медианной зарплаты в стране. О необходимости повышения МРОТ на 18,5% на ПМЭФ заявлял президент Путин. Тогда же вице-премьер Голикова сообщила, что в России около 6 млн занятых получают зарплату ниже установленного уровня минимального размера оплаты труда. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Повысить минимум

Министерство труда и социальной защиты представило на общественное обсуждение проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 руб. в месяц или на 18,5%. Показатель планируют повысить с 1 января 2024 года. Информацию об этом пресс-служба ведомства опубликовала на своем сайте.

«С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5 % и составит 19 242 руб.», — сообщили в Минтруда.

Для повышения уровня МРОТ из бюджета всех уровней направили 75,9 млрд руб., также задействовали 47,4 млрд руб. внебюджетных денег. В Минтруда напомнили, что МРОТ также является базой для расчета выплат по больничному.

В 2023 году минимальный размер оплаты труда в России составляет в России — 16 242 руб. На 2022 год показатель устанавливали на уровне 13 890 руб., на 2021 год — 12 792 руб.

Относительно средней зарплаты

В министерстве также предложили с 1 января 2025 года скорректировать методику расчета МРОТ — повысить соотношение этого показателя и медианной зарплаты более чем на 14% — с 42% до 48%. Иными словами МРОТ хотят приблизить к уровню медианной зарплаты.

С 2021 года МРОТ устанавливали на уровне 42% от медианной зарплаты за предыдущий год. Применение методики приостановили до 1 января 2025 года из-за необходимости реагирования на рост цен. На 2022 год медианная зарплата, уровень которой рассчитывает Росстат, составляла 40 368 руб., в 2021 году — 35 370 руб., в 2020 году — 32 422 руб., в 2019 — 30 458 руб.

«С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%»,— сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

4,8 млн из 6 млн

О подготовке поправок глава ведомства сообщил во второй половине июня. Работу начали после поручения президента России. Владимир Путин заявил о необходимости повышения МРОТ на 18,5% с начала 2025 года в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в начале июня. Тогда же он анонсировал увеличение минимального размера оплаты труда в два раза к 2030 году, что дополнительно простимулирует повышение зарплат.

Выступая на ПМЭФ, вице-премьер России Татьяна Голикова представила данные, согласно которым около 6 млн занятых в России получают зарплату ниже уровня МРОТ. Как отметили в Минтруда, представляя инициативу, повышение на 18,5% с 2024 года повлияет на рост зарплаты для 4,8 млн россиян. Котяков ранее обращал внимание, комментируя поручение главы государства, что с учетом повышения с нового года МРОТ увеличится более чем в полтора раза — на 66,5% относительно 2022 года.

В начале июня в Росстате подсчитали, что граница бедности в России составила 14 тыс. 026 руб., в первом квартале (январь — март) 2023 года. На тот момент доход ниже этой суммы получали 19,6 млн россиян или 13,5% жителей страны.