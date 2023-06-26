«Что ни день, то событие». Как в Ростове-на-Дону горел зоопарк

Городской зоопарк загорелся вечером 26 июня в Ростове-на-Дону. Пожар начался в здании музея и экзотариума, где находились мелкие экзотические животные. Возгорание тушили на площади 300 кв. метров, работали более 40 пожарных. Питомцев из этой части зоопарка — грызунов, пауков и прочую мелкую живность — удалось эвакуировать. «Газета.Ru» — о подробностях и причинах инцидента.

Пожар в музее и экзотариуме зоопарка Ростова-на-Дону тушили на протяжении двух часов. Как сообщает издание 161.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области, пожар начался в 18:33 мск.

Огонь распространился на площадь в 300 кв. метров. Горела кровля на крыше здания, в котором располагается зоопарковый музей и экзотариум – место содержания мелких и экзотических животных. По данным Telegram-канала Baza, там живут «грызуны, пауки, скорпионы и летучие мыши».

На опубликованном МЧС видео видно, как эвакуируют кроликов – их прячут временно в зеленый бак для мусора с высокими стенками сотрудники зоопарка. Питомцев зоопарка смогли быстро эвакуировать, на место прибыли пожарные.

close 100% Во время тушения пожара на территории Ростовского зоопарка на Зоологической улице, 26 июня 2023 года Эрик Романенко/ТАСС

Всего в тушении пожара второго ранга сложности приняло участие 48 сотрудников МЧС при 17 единицах техники. Среди людей пострадавших нет, на месте пожара «на всякий случай дежурят медики», говорится в сообщении.

Ликвидировать огонь пожарные начали в 20:01. В 20:35 мск пожар в зоопарке был потушен.

close 100% Во время тушения пожара на территории Ростовского зоопарка на Зоологической улице, 26 июня 2023 года Эрик Романенко/ТАСС

Прокуратура Ростовской области по факту возгорания музейной кровли организовала проверку.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», — заявили в ведомстве.

После завершения тушения пожара также открыли для автомобилей улицу Зоологическую, она была перекрыта для пожарных расчетов, сообщил администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

«Все животные эвакуированы сотрудниками зоопарка совместно с личным составом пожарной охраны», — сказал представитель МЧС журналистам после тушения пожара.

Пожар прокомментировали в разговоре с «Газетой.Ru» местные жители. Очевидец пожара в зоопарке Ростова-на-Дону Александр сообщил, что дым было видно за километр.

«Живу неподалеку, увидел столб густого дыма, поехал до него. Оказалось, это горит местный зоопарк, горело возле входа. Пострадавшие если и будут, то немного, людей сегодня мало — понедельник и погода плохая, еще и конец дня. Пожарных много было, очень оперативно и слаженно сработали. На данный момент уже дыма не видно, когда горело, тогда его было видно за километр. Пожар точно локализован и, может быть, потушен», — сказал мужчина.

По его словам, эмоции от последних событий в Ростове у него «удивительные».

«Что ни день, то событие. Обычно Ростов живет тихо и спокойно, а вчера то одни нас посетили внезапно, теперь в зоопарке происшествие. Люди отнеслись без паники, снимали на телефоны со стороны. Надеюсь на лучший исход, так как пожарные, повторюсь, очень профессионально сработали», — сказал он.

Другая очевидица пожара Мария рассказала «Газете.Ru», что пожар в зоопарке произошел впервые за десятилетия.

«Я вообще не понимаю, как это могло произойти ведь там охрана прям два шага, весь зоопарк очень хорошо охраняется. <...> Пока только шок, за 40 лет я такое вижу впервые. Я всю жизнь тут живу, всю свою жизнь я провела в этом зоопарке, это самое любимое место Ростова», — отметила ростовчанка.