Число жертв отравления «Мистером Сидром» приблизилось к 30. Смертельный напиток ищут и в Москве

Почти 30 человек умерли в результате отравления напитком «Мистер Сидр» в российских регионах, более 50 человек пострадали, состояние многих из них оценивается как тяжелое. Больше всего летальных исходов в Ульяновской области. Также стало известно о новых случаях отравления в других регионах. В ряде точек продаж, где торговали смертельно опасным сидром, не было никаких документов на напиток — ни сертификатов качества, ни деклараций о безопасности продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Ульяновской области 18 человек скончались после отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщили во вторник утром, 6 июня, в пресс-службе регионального Минздрава.

По его данным, с 4 по 6 июня в Ульяновской области был выявлен 51 случай отравления суррогатным алкоголем. Отравление проходит в тяжелой форме, 18 пациентов умерли.

Глава ведомства Олеся Колотик-Каменева рассказала, что для пострадавших было развернуто 88 коек. Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое и средней степени тяжести, у некоторых из них наблюдается положительная динамика.

В регион прибыл столичный токсиколог, местные медики также консультируются с ведущими федеральными центрами. Общее число случаев отравления в Ульяновской области выросло до 51.

Как передает Telegram-канал Baza, одной из жертв суррогатного алкоголя стала продавщица магазина «Территория», в котором реализовывался «Мистер Сидр». Она выпила несколько стаканов напитка во время работы.

«53-летняя женщина была доставлена в больницу днем 4 июня. Она успела рассказать родственникам, что во время ночной смены выпила несколько стаканов сидра. Вскоре утром ей стало плохо, 5 июня она умерла», — говорится в публикации.

Ульяновский губернатор призвал срочно прекратить в регионе продажу напитка. На территории Димитровграда в Ульяновской области его реализация уже прекращена.

Как пишет Telegram-канал Baza, Роспотребнадзор проверяет «наливайки» в Москве и области, но «Мистер Сидр» в столице найден пока не был.

Следователи задержали владельца самарской компании, которая производила «Мистер Сидр», — Анара Афата оглы Гусейнова, а также двух менеджеров и бухгалтера. Все они были допрошены. Кроме того, установлены поставщики фирмы.

В 2022 году Гусейнов уже привлекался к административной ответственности за торговлю алкогольной продукцией без документов.

Возбуждены дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). На предприятии, где производят напиток, проводят следственные действия, передает ТАСС.

Ситуация с отравлением в других регионах

Первые случаи отравления, включая летальные исходы, были зафиксированы в Нижегородской области. По данным на утро 6 июня, там скончались два человека, еще четыре пострадали.

В Самарской число погибших достигло семи человек. В Удмуртии умер один из двоих пострадавших, которые были госпитализированы в минувшие выходные в тяжелом состоянии.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила в своем Telegram-канале, что лабораторные исследования подтвердили факт отравления пациентов метанолом. Однако Глава ульяновского управления Роспотребнадзора Елена Дубовицкая сообщила, что содержание метанола в «Мистере Сидре» превышено не было. По ее словам, об этом свидетельствуют предварительные итоги исследования, пишет портал «Ульяновск онлайн».

Дубовицкая добавила, что продолжаются исследования на содержание тяжелых металлов, солей, сивушных масел. Результаты будут известны позже. Дубовицкая отметила, что в обследованных точках продаж не было никаких документов на «Мистер Сидр» — ни сертификатов качества, ни деклараций о безопасности продукции, ни товарно-сопроводительных документов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять продукцию «Мистер Сидр».

В столичном департаменте торговли и услуг сообщили, что напиток будут искать в ходе рейдов на предмет выявления контрафактного алкоголя.

Полиция уже изъяла порядка 6 тыс. литров сидра в Ульяновской области. В региональном управлении МВД сообщили, что во время последних закупок — 31 мая и 1 июня — «на алкоголь были переданы только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество».

Власти Самарской области попросили жителей сообщать о местах продажи напитка «Мистер Сидр», не покупать и не употреблять его. С призывами прекратить продажу «Мистера Сидра» также выступили власти Мордовии и Удмуртии.