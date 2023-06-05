«Ни в коем случае не употребляйте!»: «Мистер Сидр» убил больше 10 человек в двух российских регионах

В Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии произошло массовое отравление фруктовым сидром, в результате которого погибли больше 10 человек, несколько десятков пострадали. Большая часть погибших приходится на город Димитровград Ульяновской области. Индивидуальный предприниматель, который занимался производством напитка под брендом «Мистер Сидр», задержан в Самарской области. По одной из версий, в составе сидра был метанол.

По информации СК Ульяновской области, с 3 по 4 июня нескольких человек госпитализировали с отравлением неустановленным веществом.

«Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, девять потерпевших скончались»,

— сообщили в СК.

Позднее стало известно, что две женщины скончались от отравления сидром в Новокуйбышевске Самарской области. Еще два человека находятся в больнице в Удмуртии в критическом состоянии.

Россияне выпили сидр марки «Мистер сидр», купленный в магазинах города «Территория пива» и «Биррхаус». Продукция поставлялась из Самарской области. На предприятии, где производился напиток, начата проверка. По данным Telegram-канала Shot, причиной отравления могло стать наличие метанола в составе сидра.

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Индивидуальный предприниматель, который занимался производством сидра в поселке Винтай Красноглинского района региона, задержан. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Возбуждено уголовное дело.

МВД по Ульяновской области установило, что в ходе последних закупок магазинами у производителя от 31 мая и 1 июня, на алкоголь были переданы только товарно-транспортные накладные, документов, подтверждающих качество, не было.

Предупреждение жителей

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале сообщил о 22 пострадавших вследствие употребление сидра. Глава региона рассказал, что продукция поставлялась в магазины в 30-литровых кегах и продавалась на розлив.

Администрация Димитровграда в соцсетях предостерегла жителей от покупки и употребления напитка:

«Срочное предупреждение: не покупайте НИГДЕ в торговых сетях спиртные напитки, в первую очередь – яблочный СИДР. А если уже купили, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ! В городе зафиксированы случаи тяжелых отравлений. Правоохранительные органы разбираются в ситуации. Будьте осторожны»!

Мэр Димитровграда Андрей Большаков сообщил, что продукция изымается из всех торговых точек города.

Что говорят жители

Жители Димитровграда в соцсетях призывают власти полностью закрыть точки продажи алкоголя, как минимум, на период разбирательства. Некоторые пользователи возмущены количеством точек продажи слабоалкогольной продукции в таком маленьком городе — на 110 тыс. человек населения насчитывается более 60 подобных магазинов. Также среди димитровградцев существует версия, что в деле могут быть замешаны украинские диверсанты.

Кроме того, жители возмущены задержанием только производителя сидра. По их мнению, задерживать нужно также продавцов пивных магазинов, где продукт реализовывался.

«Потому что нужны регулярные проверки не на бумагах, а на деле. Никто не знал, что в таких заведениях разливают контрафактную продукцию? Контроль, а не крыша такого бизнеса! Кто это прикрывал, смерти — на вашей совести!» — написала Любовь.

Другая жительница региона рассказала «Газете.Ru», что сама чуть не стала жертвой суррогатного напитка.

«Это было в ночь со 2 на 3 июня. Мы пошли в магазин «Территория пива» на Гвардейской. Просто это был единственный магазин, который работал круглосуточно, поэтому нам с компанией пришлось туда идти. Мне взяли попробовать вот этот сидр персиковый на розлив, две пол-литровые бутылочки. Пила только я одна. На следующий день мне было очень плохо. Не могла ничего съесть, давление скакало. А вечером уже меня прополоскало. Я пила его второй раз в жизни. Никаких подозрений ни вкус сидра, ни его вид не вызвали. С кислинкой. Вкус персика чувствовался», — сообщила Татьяна.

По ее словам, в самой точке нередко продавали пиво несовершеннолетним, но полиция на одно из обращений Татьяны отреагировала только спустя неделю.

Трагедия с «Боярышником»

В конце 2016 года в Иркутской области произошло крупнейшее на постсоветском пространстве массовое отравление метанолом, тогда пострадали 123 человека, 76 из них скончались. Причиной отравления стало употребление иркутянами жидкости — концентрата для принятия ванн «Боярышник», содержащего 93% этилового спирта. На этикетке было указано, что его нельзя пить, однако жидкость все равно употреблялась как дешевый заменитель алкогольных напитков. Выяснилось, что для одной из партии производитель использовал метиловый спирт. По факту трагедии уголовное наказание понесли производитель метилового спирта и продавцы «Боярышника».