Школьникам вернут серебряные медали — как после Победы и при Перестройке

В школы России на федеральном уровне с нового учебного года вернут серебряные медали. Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, вернуться могут и учителя труда – чтобы учить школьников «работать руками, проявить себя». Серебряные медали существовали в Российской Империи, а также в послевоенном СССР и во времена Перестройки. «Газета.Ru» вспомнила краткую историю этих наград.

Начиная с 2023-2024 учебного года в российских школах могут вернуть серебряные медали для выпускников. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — подчеркнул министр.

В РФ с 2014 года на федеральном уровне не вручают серебряные медали, были отменены и золотые. При этом регионы страны имеют право самостоятельно выбирать виды поощрения школьников, в том числе – чеканить медали регионального уровня. С того же времени в России применяется награждение выпускников единой федеральной медалью «За особые успехи в учении».

До 2014 года для получения золотой медали ученик должен был иметь пятерки по всем предметам, причем как итоговые, так и за год и полугодие. Серебряную медаль получали выпускники, закончившие школу со всеми пятерками и только двумя четверками.

Кравцов также сообщил, что Минпросвещения изучает возможность возвращения в школы уроков труда.

«У нас есть урок технологии в дополнение к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, [будет] урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно», — сказал министр.



Кравцов также заявил, что скоро для российских школ также разработают новые учебники по обществознанию. По его словам, используемые сейчас учебники являются «мягко скажем, либеральными, такими псевдолиберальными». В новом издании глава Минпросвещения пообещал «акцент на настоящем и непреходящих ценностях общества».

Краткая история серебряных медалей

Награждать золотыми и серебряными медалями за успехи в учебе начали еще в Российской Империи. В начале XIX века учебные заведения – гимназии и училища – сами могли чеканить собственные медали, причем из настоящих золота и серебра.

Официально история школьных медалей в РИ начинается в 1828 году – тогда был принят «Устав гимназий и училищ уездных и приходских». Спустя семь лет, в 1835 году Николай I запретил гимназиям чеканить собственные медали. С 1870 года медали за успехи в учебе стали вручать и в женских гимназиях.

После 1917 года традиция – вместе с классической системой образования – была постепенно забыта, хотя единичные случаи награждения происходили на территориях, контролируемых русскими властями вплоть до 1920 года.

Имперская серебряная медаль была больше золотой по размеру. На ней чеканился герб России и надпись «Преуспевающему». То же самое изображалось и на золотых медалях. Впрочем, бывали и другие надписи, к примеру — «За благонравие и успехи в науках» или «За успехи в школе».

Единый формат медалей с изображением богини Минервы и надписью «Преуспевающему» был утвержден Николаем I. Подразумевалось, что медаль с надписью «Преуспевшему» вручается уже за окончание университета. Существовало и множество прочих наград, различных жетонов, перстней и иных медалей.

В СССР награждение медалями выпускников школ было введено в 1945 году при Сталине. Медали золотые и серебряные изготавливались из золота и серебра, и штамповались в 16 различных языковых вариантах для каждой из союзных республик. Надпись гласила «За отличные успехи и примерное поведение».

В 1968 году было прекращено награждение серебряными медалями. Восстановили обычай лишь в 1985 году, накануне Перестройки. В отличие от золотой, на ней стали чеканить надпись «За успехи в учебе».

В Российской Федерации вплоть до 2014 года вручали поочередно три типа школьных медалей – 1992 года, 1995 года и 2007 года. На них было написано «За особые успехи в учении» и чеканился российский герб с триколором.