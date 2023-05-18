«Проделки украинских террористов». Что известно о подрыве железной дороги в Крыму

Утром 18 мая на железной дороге между Севастополем и Симферополем раздался взрыв. С рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда. Образовалась воронка в 15 м. Пассажиров пригородных поездов пересаживают на автобусы, пока не починят железнодорожное полотно. Ориентировочно восстановительные работы закончатся к вечеру. Предварительно, ЧП произошло из-за подрыва.

Авария на железной дороге в Крыму на ж/д участке Симферополь — Севастополь произошла из-за подрыва. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24» спикер парламента региона Владимир Константинов.

«Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, подождем официальной информации», – сказал он. Ранее схожую информацию озвучили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД).

Константинов добавил, что ЧП вызвано «проделками украинской террористической команды» и людей, которых они подсылают.

Инцидент произошел утром (примерно в 8 часов) 18 мая на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе. С рельсов сошли восемь из 22-х вагонов с зерном.

По данным Telegram-канала Mash, пять вагонов «разбросало по полю», а «сдетонировавшее устройство подложили под путями». Местные власти отметили, что никто не пострадал.

В результате ЧП оказались повреждены 50 м железнодорожного полотна, образовалась воронка около 15 м диаметром и глубиной около 2 м.

На месте, как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, работают зампред Совета министров РК Игорь Михайличенко и профильные ведомства. Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что правоохранители разбираются в причинах ситуации.

«Сошли с рельсов вагоны товарного состава, службы разбираются сейчас в причинах, заключение по окончании расследования даст управление ФСБ о причинах происшедшего», – сказал чиновник.

Пути планируется восстановить к вечеру 18 мая. По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров будут организованы автобусы. Он отметил, что в республике выработают дополнительные меры безопасности ж/д перевозок.

Ранее компания «Гранд сервис экспресс» предупредила, что поезд 008С «Севастополь — Санкт-Петербург» на 17:15 (мск) будет отправлен из Симферополя. Пассажиров планировалось доставить на вокзал города специальными автобусными рейсами.

Позднее ТАСС со ссылкой на перевозчика сообщил, что «движение поездов из Симферополя по железной дороге в Крыму, где с рельсов сошли грузовые вагоны, осуществляется по графику». Уточняется, что поезда следуют до станции Бахчисарай, далее пассажиров пересаживают на автобусы.

«Обновленное расписание движения пригородных поездов в ближайшее время появится на сайте Южной пригородной пассажирской компании», – пишет ТАСС, добавляя, что по Крымскому мосту поезда движутся в штатном режиме.

Местные жители сообщили РИА Новости, что перед аварией слышали сильный взрыв.

«Утром отчетливо был слышен звук, похожий на взрыв, у нас даже задрожали окна. Позже появились сообщения о схождении неподалеку от нашего села с рельсов поезда», – сказал житель села Чистенькое.

Telegram-канал Shot отметил, что очевидцы указывали на «подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал ж/д пути в месте, где позже с рельсов сошли вагоны». После этого он якобы скрылся в лесу. Источник подчеркивает, что эти данные проверяются.

В то же время правоохранители предполагают, что злоумышленников было несколько, пишет «Лента.ру».

12 мая Telegram-канал Mash сообщил, что на участке железной дороги между Севастополем и Симферополем нашли засаду диверсантов. Предположительно, из нее могли следить за движением поездов.

Отмечается, что на месте нашли полиэтилен, картонки и одеяло. была обнаружена их засада, откуда они следили за движением поездов. Укрытие было обустроено из полиэтилена от дождя, картона и одеяла. Как утверждает Mash, полиция уже собрала улики.