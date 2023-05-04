Поговорили о важном. В российских школах прошли тематические линейки «Бессмертный полк»

Сегодня ученики российских школ, родители и учителя приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк в каждой школе», чтобы почтить память доблестных предков. На торжественные линейки дети вышли с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны и почтили их память минутой молчания. После этого для школьников провели тематические классные часы «Разговоры о важном», где им рассказывали истории подвигов, исполняли стихи и песни, посвященные Великой Отечественной войне. Подробности патриотической акции, – в материале «Газеты.Ru».

Во всех школах страны 4 мая 2023 года началось с торжественной линейки, посвященной 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Это инициатива советника директора по воспитанию из Ростова-на-Дону, которую поддержал первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

В новом формате

Линейка впервые прошла в формате всероссийской акции «Бессмертный полк в каждой школе» и российские школьники смогли почувствовать себя частью грандиозного патриотического проекта. Обучающиеся стояли с портретами своих героических предков и почтили их память Минутой молчания.

О необходимости передавать будущим поколениям знания о Великой Отечественной войне, чтобы навсегда сохранить их в народной памяти, говорил Владимир Путин в январе этого года на торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Глава государства напомнил про героизм защитников, про подвиг жителей блокадного города и заверил, что это навсегда останется в памяти народа страны. «И мы, в свою очередь, должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории - с тем чтобы они навсегда остались в народной памяти», — подчеркнул Владимир Путин.

Классные руководители сегодня говорили о героизме, проявляемом людьми во время Великой Отечественной войны, говорили про уважительное отношение к таким ценностям, как долг и служение Отечеству, патриотизм; говорили о сохранении исторической памяти и связи поколений. Ребята вместе с педагогами обсудили историю появления гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» и его роли в сохранении памяти участников Великой Отечественной войны.

В классном часе в видеоформате выступил ветеран Великой Отечественной войны, полковой разведчик Иван Лыткин. «В 18 лет я помог своему народу разгромить фашизм, получив при этом три боевых ранения», — рассказал ветеран. Он отправился на фронт в 15 лет, прибавив себе возраст. «Я принадлежу к тому поколению советской молодежи, которое отмечало свое совершеннолетие в окопах, — говорит Иван Лыткин. — На наши юношеские плечи легли не только погоны, но и судьба Родины. И мы не подвели». Первую медаль «За отвагу!» он получил за то, что притащил «языка», который дал ценные показания. «Привыкнуть к войне, к смерти – невозможно, — подчеркнул ветеран. — Берегите память о той войне! Берегите Россию»!

Вахта памяти

Независимость России стоила миллионы жизней советских людей. События 78-летней давности затронули практически каждую семью. Бессмертный полк — символ памяти, который объединяет жителей нашей страны и напоминает о тех, кто сражался за мир и верил в победу.

«Торжественная линейка прошла на плацу Кадетского корпуса. Началось с торжественного прохождения маршем наших кадет по плацу, – рассказала «Газете.Ru» советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Кадетской школы-интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» Евгения Позднякова. – После поднятия флагов России, Калининградской области и Знамени Победы выступила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева. Завершилось линейка шествием «Бессмертного полка». Ребята прошли с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны». По ее словам, по окончании линейки в каждом классе состоялись «Разговоры о главном», посвященные Дню Победы. Ребятам рассказали о героях войны, о том, как шло восстановление Калининградской области после окончания войны. Кадеты также рассказывали о своих героях. Получился интересный взаимный диалог».

В кадетском корпусе проходят и другие патриотические акции. Например, «Сад памяти» – учащиеся высаживают туи в честь педагогов-участников ВОВ. Также на протяжении нескольких недель в кадетской школе на утреннем построении проходит «Вахта памяти», где кадеты рассказывают истории своих семей, связанные с войной».

«У нас в школе состоялось сегодня два митинга, посвященные годовщине Великой Отечественной войны и « Бессмертному полку», – говорит учитель истории и английского языка средней общеобразовательной школы № 89 города Тюмень Илья Ионов. – В каждой российской семье есть свой герой и сегодня они были в строю вместе с нами, их портреты школьники держали в своих руках». Затем, по его словам, на классных часах ученикам рассказали о подвигах их предков».

Разговоры о важном

С нового учебного года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном». Их основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России.

Старт урокам «Разговоры о важном» дал 1 сентября 2022 года Владимир Путин. В Калининграде он встретился со школьниками из разных городов России и рассказал им, из чего складывается успех. «Трудолюбие – это вообще отдельный талант, – сказал Путин. – Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно. Правильно организовать то, чем ты занимаешься. Все это вместе с дисциплиной и может дать результат».

Позже, на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» в Ново-Огарево Путин отметил, что ««Разговоры о важном» - очень важное направление, без всяких сомнений. Будем развивать эту платформу, в том числе будем привлекать детей, чтобы эта тема была всегда актуальной». По его словам, дети идут к учителям «с такими вопросами, на которые у них нет готовых ответов».