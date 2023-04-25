Екатеринбуржец обматерил школьника за шапку с буквой Z. И оказался под следствием

В пятницу в Екатеринбурге 56-летний мужчина оскорбил 11-летнего мальчика: он схватил его за руку, начал нецензурно ругаться, в том числе в адрес его родителей. Поводом стала шапка с буквой Z на ребенке. Мама школьника объяснила, что его отец — военный, который сейчас находится в зоне российской военной спецоперации на Украине. Женщина заявила в полицию, мужчину задержали, он извинился на видео перед пострадавшими. На него завели уголовное дело о хулиганстве, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, схватившего и оскорбившего школьника из-за шапки с буквой Z. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, 21 апреля подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Волгоградской в Екатеринбурге, действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика 2011 года рождения», — говорится в сообщении регионального СК.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Максимальными наказаниями по этой статье являются штраф до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на 5 лет.

Как пишет екатеринбургский портал E1, инцидент произошел в минувшую пятницу около дома №35 по улице Волгоградской. 11-летний мальчик вышел из подъезда в яерной шапке с буквой Z. В это время двое мужчин рядом переносили мебель. Символ на головном уборе возмутил одного из них, и тот схватил ребенка за руку и начал нецензурно выражаться. Завершающая часть конфликта попала в объектив камеры на подъезде.

В частности, мужчина посоветовал ребенку засунуть себе шапку в задний проход, требовал позвать родителей, которых назвал идиотами. Вышедший из подъезда напарник спросил, что происходит. На это подозреваемый нецензурно ответил, что мальчик ходит в шапке с буквой Z. Напарник пытался оправдать школьника, что его так одели родители. Но мужчина не успокаивался.

Мать ребенка рассказала, что в тот день мальчик шел к репетитору, он учится в пятом классе. По словам женщины, ее сын сумел вырваться из рук мужчины, а тот еще матерно бранился ему в след. При этом она отметила, что подозреваемый был трезвым. Домой мальчик вернулся в слезах и напуганный.

Женщина обратилась в полицию, где, по ее словам, неохотно приняли заявление. «Спрашивали, был ли у него нож и так далее. Я думаю, его не будут искать. Мне очень страшно за сына. Отец далеко. Что угодно с нами может случиться, пока такие неадекваты ходят», — рассказала мама.

По ее словам, отец пострадавшего ребенка — военный, и сейчас находится в зоне проведения спецоперации на Украине. Полиция в итоге приняла заявление, а когда инцидент получил огласку в соцсетях и СМИ, подключился и Следственный комитет.

25 апреля в региональном главке МВД сообщили, что разыскали и задержали 56-летнего мужчину.

«К операции по его задержанию сыщики привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии. Брали нелюбителя символа СВО в коллективном саду с символичным названием «Дружба», что в Чкаловском районе областного центра», — рассказал официальный представитель полиции Валерий Горелых.

Он рассказал, что задержанный мужчина раньше работал в строительной отрасли, не был судим и не стоит на учете у психиатра. С родителями школьника он знаком не был. Привлечение ОМОНа к задержанию Горелых назвал «стандартной процедурой».

Позже СК опубликовал видеозапись, на которой задержанный на камеру приносит извинения мальчику и его родителям. «Я сделал ребенку замечание в некорректной форме. За что прошу прощения искренне, от души. Я раскаиваюсь в содеянном и признаю, что был неправ», — говорит мужчина.