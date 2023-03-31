Наземное метро. Что поменяется для пассажиров и города с запуском МЦД-3 и МЦД-4

Пуск первых двух диаметральных линий - МЦД-1 и МЦД-2 состоялся 21 ноября 2019 года. Поезда «Иволга» городской компоновки отправились из Одинцова в Лобню и из Нахабина в Подольск. За три года пассажиры МЦД совершили 490 млн поездок. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления.

«Осенью оба МЦД — МЦД-3 и МЦД-4 — будут запущены, – заявил мэр Москвы Сергей Собянин в начале февраля этого года в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. – Один из них — это как раз вход высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга, соответственно, из Зеленограда, и в сторону Казани. Напрямую проходит через весь город, через центральные вокзалы. А МЦД-4 пройдет через все вокзалы города, за исключением одного. Тоже сложнейший проект, очень важный для города», — отметил Сергей Собянин.

«В рамках поставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным задач мы продолжаем развивать рельсовый каркас, чтобы сделать поездки по городу еще быстрее и удобнее. С запуском двух новых линий МЦД улучшится транспортная доступность для жителей более 40 районов столицы и нескольких городов Подмосковья. Число станций наземного метро превысит 140. Пассажиры смогут строить абсолютно новые маршруты, оплачивать поездки с помощью единой билетной системы Московского транспорта и пользоваться современными комфортными поездами», — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Ленинградско-Казанский»

МЦД-3 создаст новую сквозную железнодорожную линию длиной 85 км, которая соединит Зеленоград и Раменское. На новом диаметре будет 41 станция. Из них 14 – пересадочные станции с 25 вариантами пересадок на станции метро, МЦК и другие диаметры.

Новый диаметр улучшит транспортную доступность 24 районов Москвы и 4 городов Московской области.

В рамках подготовки к запуску МЦД-3 предполагается завершить строительство путепроводной развязки в районе остановочного пункта Малино; реконструкцию участка Москва-Товарная-Октябрьская - Николаевка - Москва-2-Митьково - Москва-Пассажирская-Казанская и строительство дополнительных главных путей; строительство железнодорожного тоннеля на Казанском направлении МЖД, обеспечивающего связь между Казанским направлением МЖД и Ленинградским направлением ОЖД; строительство парков отстоя и экипировки поездов на станциях Зеленоград-Крюково и Раменское.

close 100% Пресс-служба Дептранса Москвы

По прогнозам, Ленинградско-Казанский диаметр разгрузит до 15% три линии метро: северный участок Люблинско-Дмитровской линии, восточный участок Таганско-Краснопресненской линии и северный участок Калужско-Рижской линии. На 6,9 тыс. авто в сутки снизится поток транспорта на вылетных магистралях рядом со станциями третьего диаметра.

«Калужско-Нижегородский»

МЦД-4 – уникальная и очень важная линия для Москвы и области. Он станет самой протяженной транспортной артерией в столице (86 км) и существенно разгрузит Кольцевую линию метро. Четвертый диаметр соединит одни из крупнейших районов Подмосковья – Железнодорожный и Апрелевку.

Этот диаметр пройдет через многонаселенные районы столицы, такие как Лефортово, Тверской, Мещанский Марьина Роща, Бутырский… Его появление сократит для их жителей время в пути до 40 процентов.

Но главной особенностью четвертого диаметра станет то, что он создает, по сути, новую сквозную линию наземного метро.

Она пройдет с запада на восток через Москву и соединит семь центральных железнодорожных вокзалов - Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Здесь наибольшее количество пересадочных станций. Их будет 18, с 45 вариантами пересадок на метро, МЦК и другие диаметры. По предварительным подсчетам поездами МЦД-4 будут пользоваться до 30 миллионов пассажиров в год.

МЦД-4 разгрузит прилегающие три линии метро до 9%: северный участок Калининской линии, восточный участок Солнцевской линии и северный участок Арбатско-Покровской линии. На 3,4 тыс. авто в сутки разгрузятся соседние автомагистрали.

«Мы ждем перемен»

С запуском новых диаметров пассажиры получат доступ к качественно новому городскому транспорту. Пригородная электричка станет частью системы московского транспорта, а пассажиры получат тактовое расписание поездов с минимальным интервалом в часы пик до 5-7 минут, более современный подвижной состав, единый платежный инструмент – транспортную карту «Тройка». Как пассажиры первых двух диаметров экономят сегодня до 75% на проезде по Московской области и до 50% при поездках по Москве, так и для пассажиров МЦД-3 и МЦД-4 проезд станет значительно дешевле за счет выгодной тарифной системы. Так, при оплате картой «Тройка» – стоимость проезда станет дешевле более чем в два раза с учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК.

close 100% Пресс-служба МЦД

Кроме того, у жителей появится возможность строить новые альтернативные маршруты в центр Москвы по прямой. К примеру, пассажиры четвертого диаметра смогут доезжать до Белорусского вокзала, Москвы-Сити (ТПУ «Тестовская»), «Площади трех вокзалов», где есть пересадка на две линии метро, МЦД-2, Ярославский, Ленинградский и Казанский вокзалы и других крупных ТПУ.

Сократится и время в пути. Например, сейчас путь от пригородного вокзала Минская будущего МЦД-4 до Белорусского вокзала занимает около 30 минут с несколькими пересадками на метро. После запуска МЦД-4 добраться от Минской до Белорусской можно будет без пересадок за 20 минут.

С запуском МЦД-3 пассажиры Казанского направления смогут без пересадок доезжать до Останкино и ТПУ «Рижская». А пассажиры Ленинградского направления – до ТПУ «Электрозаводская» и детской железной дороги в Кратово.

Запуск новых линий наземного метро придаст импульс для развития городских территорий и создаст около 120-150 тыс. рабочих мест в Москве.

Это большой экономический потенциал для города: рост малого и среднего бизнеса и точек притяжения для жителей. Например, недалеко от станции Косино будущего МЦД-3 уже расположен торгово-развлекательный комплекс, также административно-торговый и гостинично-деловой комплексы появятся возле Поклонной МЦД-4.

Что делают

Сейчас идет активная подготовка к запуску новых линий наземного метро. На будущем МЦД-4 уже открыли 15 новых и реконструированных пригородных и городских вокзалов, которые соответствуют всем стандартам комфорта и безопасности московского транспорта.

Ведутся масштабные работы по строительству дополнительных путей. Для запуска четвертого диаметра будут построены III путь от Апрелевки до Солнечной и IV путь от Апрелевки до Москвы. Идут колоссальные по объему и сложнейшие работы по строительству двухпутной соединительной линии. На ней расположатся три новых вокзала: Поклонная, Кутузовская и Тестовская. После запуска МЦД-4 завершится интеграция радиальных направлений ж/д с МЦК. Сейчас на маршруте от Апрелевки до Москвы нет пересадок с Московским центральным кольцом. После запуска D4 здесь появятся сразу две новые пересадочные станции – Кутузовская и Тестовская.

Также в этом году на МЦД-4 откроется новый пригородный вокзал Ольгино. Его строят с нуля между станциями Железнодорожная и Кучино. С запуском четвертого диаметра и завершением строительства станции Ольгино в микрорайоне Железнодорожный города Балашиха будет работать сразу две станции наземного метро: строящаяся Ольгино и реконструируемая соседняя станция Железнодорожная.

Более 150 тыс. местных жителей смогут строить удобные маршруты с бесплатными пересадками на метро и МЦК, пользоваться тактовым расписанием поездов и обновленным подвижным составом.

К запуску МЦД-4 реконструируют городские вокзалы Белорусская и Площадь трех вокзалов, а также завершится интеграция четвертого диаметра со вторым на Марьиной Роще. Также расширяют один из самых узких участков в Московском узле от Белорусского до Савеловского вокзала. Для запуска МЦД-4 здесь нужно проложить два дополнительных пути. Пока на этом участке действует реверс – поезда МЦД-1 ездят в оба направления по одному пути поочередно. Фактически этот участок будет полностью переделан.

close 100% Площадь трех вокзалов Сергей Собянин/Vk.com

На будущем МЦД-3 строится Митьковская соединительная ветвь, которая свяжет Ленинградское и Казанское направления. Также реконструируется конечная станция Зеленоград-Крюково. Она превратится в уникальный ТПУ, один из крупнейших в столичном регионе. ТПУ будет трехуровневым с максимально продуманным расположением остановок наземного транспорта. Остановки автобусов будут расположены в том числе на автомобильной эстакаде, которая проходит над самим пригородным вокзалом. Это позволит сократить время пересадки с поездов на автобусы в 2 раза с 6 до 3 минут. Здесь будет создана комфортная пассажирская инфраструктура.

В будущем на базе ТПУ «Косино» создадут современный пригородный железнодорожный вокзал. Здесь обновят платформы и построят подземный вестибюль для прохода к поездам и безопасного перехода через железнодорожные пути.

Ведется обновление инфраструктуры и на станциях Панки, Ухтомская, Сортировочная и Плющево будущего МЦД-3. Их сделают более удобными и безопасными для пассажиров. Здесь меняют фундамент и перекрытия, обновляют ограждения, сходы и брусчатку, ремонтируют фасады касс и турникетных павильонов, оборудуют платформы линиями безопасности, устанавливают урны и лавочки. Всего планируется обновить 17 станций будущих МЦД-3 и МЦД-4.

На чем поедем

На будущих диаметрах постепенно обновляется и подвижной состав. Поезда на МЦД-1 и МЦД-2 были полностью заменены за первый год их работы, и сегодня там курсируют современные составы ЭП2Д, двухэтажные «Аэроэкспрессы» и поезда «Иволга», созданные специально для МЦД.

На Казанском направлении МЖД, которое войдет в состав МЦД-3, уже вышли 18 обновленных составов серии ЭП2Д. Поездки для пассажиров становятся комфортнее уже сейчас.

В новых поездах есть удобные мягкие сиденья, климат-контроль, Wi-Fi, дополнительные поручни для стоящих пассажиров и крепления для велосипедов.

В столичном регионе сейчас ведется обкатка без пассажиров поезда нового поколения «Иволга 3.0», которые будут курсировать по перспективным диаметрам. Сейчас перевозчик проводит обучение локомотивных бригад, чтобы в будущем они смогли работать на самых современных поездах, в том числе на «Иволге» нового поколения.