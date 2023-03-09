«Присвоили фальшивый ярлык». Почему в Грузии отказались от закона об иноагентах

Третий день в Тбилиси продолжаются столкновения демонстрантов с правоохранителями. Причина — недовольство граждан законопроектом об иноагентах, задача которого создать реестр НКО, СМИ и субъектов, которые получают финансирование из-за рубежа. Сегодня, 9 марта, в правящей партии Грузии заявили, что отзывают из парламента рассмотрение этого законопроекта, отметив, что больше всего власти «должны беречь мир, спокойствие и продвижение Грузии на пути европейской интеграции». Тем не менее оппозиция не намерена останавливаться.

Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» отозвала из парламента страны законопроект об иноагентах, который вызвал митинги и акции протеста в Тбилиси.

О принятом решении говорится в совместном заявлении правящей команды, парламентского большинства, а также инициатора законопроекта – общественного движения «Сила народа».

«Законопроекту присвоили фальшивый ярлык «русского закона», а его принятие в первом слушании представили как то, что страна свернула с европейского курса... Как правящая сила, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение, безусловно, без всякого уговора отозвать поддержанный нами законопроект», – говорится в заявлении.

Депутаты подчеркнули, что народ ввела в заблуждение «машина лжи», которая смогла представить законопроект в негативном свете.

Грузинские парламентарии уверены, что в противозаконные действия втянули молодых людей радикальные силы. Депутаты поблагодарили полицию, которая достойно ответила на насильственные действия демонстрантов.

«Больше всего мы должны беречь мир, спокойствие и экономическое развитие в нашей стране, также, как и продвижение Грузии на пути европейской интеграции», – добавили политики.

После того, как граждане успокоятся, парламентарии намерены лучше разъяснить обществу, для чего нужен этот законопроект и почему важно обеспечивать прозрачность иностранного влияния в стране. В частности, представители начнут работу с населением, проведут встречи, на которых «расскажут жителям правду о каждой детали вопроса».

Но оппозиционеры не намерены останавливаться. Об этом заявил член партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе, передает телеканал «Имеди». В партии потребовали от «Грузинской мечты» освобождения задержанных на митингах и большей ясности в отношении отзыва законопроекта.

«Сегодня обязательно будет демонстрация, потому что много молодежи, которая не доверяет «Грузинской мечте», — отметил он.

По словам Коберидзе, необходимо прояснить, как партия собирается отзывать законопроект об иноагентах. «С другой стороны, пока те люди, которые стояли рядом с нами и попали в плен, не свободны, «Грузинская мечта» не должна думать, что у нее легкая работа», — добавил он.

В ЕС тем временем поприветствовали решение «Грузинской мечты», сообщает телеканал «Имеди» со ссылкой на заявление представительства ЕС в Грузии.

Европейцы «призвали всех политических лидеров Грузии к обновлению проевропейских реформ».

«Мы приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта «о прозрачности иностранного влияния». Мы призываем всех политических лидеров Грузии к инклюзивному и конструктивному обновлению проевропейских реформ в соответствии с 12 приоритетами, чтобы Грузия достигла статуса кандидата», — говорится в заявлении.

Массовые протесты

Акции протеста начались еще 7 марта. У здания парламента в Тбилиси с самого утра собрались митингующие. Они выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении.

На следующий день, 8 марта, недовольные граждане Грузии сообщили, что собираются окружить здание парламента, чтобы помешать законодателям провести заседание. Оппозиционный политик Георгий Вашадзе призвал митингующих отправиться ко входам в парламент, чтобы депутаты не могли явиться 9 марта в здание госоргана. Незадолго до этого участники акций протеста выдвинули властям страны ультиматум: в течение часа отозвать проект и освободить задержанных накануне демонстрантов.

«Время истекло, наши требования не выполнены. Теперь мы все должны переместиться у первого и второго входа здания и не допустить депутатов в парламент на завтрашнюю пленарную сессию», – сказал он 8 марта.

После этого между митингующими и полицией начались стычки. Спецназ стал разгонять демонстрантов, те в ответ разбили в здании окна и закидывали туда петарды.

С 7 марта правоохранители задержали 133 человека. Их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям полиции. Среди пострадавших – 50 полицейских.

При этом грузинский президент Саломе Зурабишвили поддержала митингующих.

«Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на [проспекте] Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию», – сказала Зурабишвили в своем видеообращении. Она его опубликовала в соцсетях.

В ночь на 9 марта столкновения с полицией усилились, несмотря на применение правоохранителями слезоточивого газа (против которого не помогают ни маски, ни очки) и водомета, митингующие не останавливались. В ответ участники акции забрасывали противника петардами и тяжелыми предметами, передает корреспондент РИА Новости.

По данным «Спутник.Грузия», к утру 9 марта спецназ разобрал баррикады у здания парламента.

Рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» началось еще 2 марта. На заседании произошла потасовка, потому что «Единое национальное движение» и представители неправительственных организаций вошли зал и попытались сорвать заседание.

Согласно документу, предлагается создать в Грузии реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта заверили, что эта версия представляет собой смягченный вариант аналогичного американского закона.

Но в Госдепе считают иначе. В ведомстве заявили, что этот закон угрожает евроатлантическому будущему страны и отношениям с партнерами, а также «вдохновлен Кремлем». США призвали власти Грузии и протестующих к сдержанности.

«Прохождение в парламенте этих законопроектов, вдохновленных Кремлем, несовместимо с ясным желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития», — сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге.