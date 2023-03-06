Бомба под днище. Автомобиль бизнесмена Малофеева хотели взорвать

Покушение на жизнь основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева планировали устроить неонацист Денис Капустин совместно с кураторами из СБУ. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«ФСБ РФ предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева», — говорится в сообщении.
Сам бизнесмен Малофеев после известий о подготовке покушения на его жизнь сообщил, что с ним все в порядке. По его словам, о планах его убить он узнал от своей охраны.
«Слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы», — написал предприниматель в своем Telegram-канале.
Малофеев также поблагодарил друзей за поддержку и заверил, что «ни угрозы, ни теракты» не повлияют на его «горячую и искреннюю патриотическую позицию». «Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог!» — добавил глава «Царьграда».
Спецслужба считает, что организатором преступления выступил гражданин РФ Денис Капустин, проживающий на Украине и сотрудничающий со Службой безопасности Украины (СБУ). Как сообщает ТАСС, Капустин – основатель и один из командиров «Русского добровольческого корпуса».
Нападение планировалось осуществить с помощью самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль бизнесмена.
«Узнал об этом от охраны, я хотел бы поблагодарить, пользуясь случаем, находясь сейчас в студии, поблагодарить и оперативную группу ФСБ», — сказал сам предприниматель в эфире «Царьграда».
ФСБ также опубликовала видеозапись предполагаемой подготовки взрыва автомобиля Малофеева. На кадрах издалека видна парковка, на которой возле черного внедорожника стоит мужчина. Он какое-то время озирается, после чего подходит к машине и что-то с ней делает.
По мнению ФСБ, такую же схему украинские спецслужбы применили, готовя убийство журналиста и публициста Дарьи Дугиной летом 2022 года.
ФСБ также возбудила уголовное дело против Капустина по статьям УК 205 («Террористический акт»), 205.4 («Участие в деятельности террористической организации») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).
Кроме того, в ФСБ заявляют, что в минувшем августе предотвратили другой теракт, который также пытался организовать Капустин. Его сторонники из праворадикальных организаций намеревались взорвать бомбу на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, но были убиты сотрудниками ФСБ, оказав вооруженное сопротивление.
Кадры с телами двух мужчин ФСБ также опубликовала. На них виден расстрелянный автомобиль, оружие и работа саперов, проверяющих газовые трубы.
Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля. Она возвращалась с фестиваля «Традиция», где читал лекцию ее отец — философ Александр Дугин. Внедорожник загорелся и взорвался прямо на шоссе. По обвинению в убийстве Дугиной 2 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк.
Брянская история
ФСБ также заявила, что Денис Капустин является организатором теракта в Брянской области 2 марта.
«Несмотря на сделанные в сети интернет заявления, что «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных», террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе ребенка, а также занимались мародерством», — сообщили в спецслужбе.
Согласно заявлению силовиков, преступники «грабили местных жителей», затем «запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий». По факту теракта в Брянской области Следственным комитетом РФ возбуждено также уголовное дело по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.