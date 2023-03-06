Бомба под днище. Автомобиль бизнесмена Малофеева хотели взорвать

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на бизнесмена Константина Малофеева, основателя телеканала «Царьград». По данным спецслужбы, убить миллиардера пытался Денис Капустин, работающий под контролем Службы безопасности Украины. Киллеры должны были действовать по той же схеме, которую применили при покушении на Дарью Дугину летом 2022 года. Сам Малофеев сообщил, что с ним «все в порядке», а про покушение он узнал от своей охраны.

Покушение на жизнь основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева планировали устроить неонацист Денис Капустин совместно с кураторами из СБУ. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ РФ предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева», — говорится в сообщении.

Сам бизнесмен Малофеев после известий о подготовке покушения на его жизнь сообщил, что с ним все в порядке. По его словам, о планах его убить он узнал от своей охраны.

«Слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы», — написал предприниматель в своем Telegram-канале.

Малофеев также поблагодарил друзей за поддержку и заверил, что «ни угрозы, ни теракты» не повлияют на его «горячую и искреннюю патриотическую позицию». «Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог!» — добавил глава «Царьграда».

Спецслужба считает, что организатором преступления выступил гражданин РФ Денис Капустин, проживающий на Украине и сотрудничающий со Службой безопасности Украины (СБУ). Как сообщает ТАСС, Капустин – основатель и один из командиров «Русского добровольческого корпуса».

Нападение планировалось осуществить с помощью самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль бизнесмена.

«Узнал об этом от охраны, я хотел бы поблагодарить, пользуясь случаем, находясь сейчас в студии, поблагодарить и оперативную группу ФСБ», — сказал сам предприниматель в эфире «Царьграда».

ФСБ также опубликовала видеозапись предполагаемой подготовки взрыва автомобиля Малофеева. На кадрах издалека видна парковка, на которой возле черного внедорожника стоит мужчина. Он какое-то время озирается, после чего подходит к машине и что-то с ней делает.

По мнению ФСБ, такую же схему украинские спецслужбы применили, готовя убийство журналиста и публициста Дарьи Дугиной летом 2022 года.

ФСБ также возбудила уголовное дело против Капустина по статьям УК 205 («Террористический акт»), 205.4 («Участие в деятельности террористической организации») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

Кроме того, в ФСБ заявляют, что в минувшем августе предотвратили другой теракт, который также пытался организовать Капустин. Его сторонники из праворадикальных организаций намеревались взорвать бомбу на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, но были убиты сотрудниками ФСБ, оказав вооруженное сопротивление.

Кадры с телами двух мужчин ФСБ также опубликовала. На них виден расстрелянный автомобиль, оружие и работа саперов, проверяющих газовые трубы.

Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля. Она возвращалась с фестиваля «Традиция», где читал лекцию ее отец — философ Александр Дугин. Внедорожник загорелся и взорвался прямо на шоссе. По обвинению в убийстве Дугиной 2 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк.

Брянская история

ФСБ также заявила, что Денис Капустин является организатором теракта в Брянской области 2 марта.

«Несмотря на сделанные в сети интернет заявления, что «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных», террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе ребенка, а также занимались мародерством», — сообщили в спецслужбе.

Согласно заявлению силовиков, преступники «грабили местных жителей», затем «запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий». По факту теракта в Брянской области Следственным комитетом РФ возбуждено также уголовное дело по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.