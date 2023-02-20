ФСБ в Ингушетии раскрыла ОПГ чиновников, укравших пенсий на 2 млрд рублей

В Ингушетии силовики раскрыли преступную группировку, действовавшую в Пенсионном фонде и «Почте России». В нее входили десятки сотрудников госучреждений, похищавших пенсии. Ущерб за два года оценивается в 2 млрд рублей. Мошенники устроили незаконный перерасчет пенсий для жителей республики, после чего обналичивали украденное на почте.

Организованная преступная группировка (ОПГ) разгромлена в Ингушетии ФСБ совместно с МВД и Росгвардией. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на хищениях бюджетных средств Пенсионного фонда РФ. В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации и АО «Почта России»», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, мошенники в 2019-2021 годах нанесли бюджету РФ ущерб в размере более 2 млрд рублей.

close 100% ФСБ РФ/РИА Новости

Спецслужба также сообщает, что члены ОПГ «в целях хищения организовали незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Республики Ингушетия без их ведома».

Сотрудники ПФР перечисляли излишки на банковские счета «Почты России» в Ингушетии, где их обналичивали. Законные же пенсии выдавали ингушским пенсионерам.

Для сокрытия преступления члены преступной группировки подделывали отчетность, согласно которой все средства из ПФР якобы в полном объеме выдавались населению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Силовики произвели 54 обыска в квартирах, домах и кабинетах подозреваемых. Следственные действия проходили также в Северной Осетии и Москве, всего более чем по 60 адресам.

Были задержаны 34 человека, им предъявлены обвинения. Суд решил заключить всех под стражу.

15 февраля пресс-служба МВД РФ сообщила, что по подозрению в хищении средств Фонда пенсионного и социального страхования России задержаны 11 предполагаемых лидеров и активных участников организованной группы, действовавшей в Ингушетии.

В конце 2021 года СУ Следственного комитета по Иркутской области возбудило уголовное дело против сотрудников Пенсионного фонда России по подозрению в краже более 600 тысяч рублей из бюджета организации.

По версии следствия, чиновники с использованием своего служебного положения украли деньги со счетов подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов, «которыми распорядились по своему усмотрению».

«В результате преступных действий бюджету ПФР причинен ущерб на сумму более 600 тыс. рублей», — говорится в СК.

В 2019 году главу дагестанского фонда ОМС Магомеда Сулейманова задержали по подозрению в подделке больничных документов. По мнению силовиков, с их помощью чиновник осуществлял хищение бюджетных средств. Созданное им преступное сообщество действовало с 2010 по 2018 год, заявили в СК.

«В аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 гражданах, фактически умерших либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась медицинская помощь», — отметили в ведомстве. В общей сложности своими действиями

злоумышленники нанесли ущерб Пенсионному фонду России в размере 24 млн рублей.