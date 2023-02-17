«Трофеи из зоны СВО». Что обнаружили у задержанного на Курском вокзале

В пятницу днем на входе Курского вокзала в Москве задержали мужчину, в сумке у которого обнаружили несколько мин, взрыватели и одно взрывное устройство. Территория была оцеплена, личность задержанного устанавливается. По данным Telegram-канала Shot, он прибыл из зоны СВО и привез с собой «все эти трофеи». Согласно Уголовному кодексу РФ, ему может грозить до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тыс. руб. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Мужчину с боеприпасами и взрывным устройством задержали в пятницу, 17 февраля, на входе в здание Курского вокзала в Москве.

«Мужчина с предметами, похожими на гранаты Ф-1, задержан на входе Курского вокзала», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, задержанный доставлен в отдел полиции. Устанавливается его личность, проводится проверка.

Позднее стало известно, что у мужчины при задержании обнаружили несколько мин и взрывное устройство.

«Несколько мин, взрыватели и одно взрывное устройство обнаружено у задержанного мужчины на Курском вокзале», — уточняется в материале.

Территория вокзала была оцеплена. Пассажиров эвакуировали с цокольного этажа здания, куда прибыли экстренные службы, кинологи и сотрудники правоохранительных органов, сообщили в свою очередь в пресс-службе РЖД.

Там добавили, что движение поездов осуществляется в штатном режиме. Для пассажиров электропоездов Курского направления и МЦД-2 доступны альтернативные входы и выходы на платформы, отмечается в пресс-релизе.

«Трофеи из зоны СВО»

Как утверждает Telegram-канал Shot, мужчина якобы привез боеприпасы из зоны проведения специальной военной операции РФ на Украине.

«По нашим данным, задержанный на Курском вокзале прибыл из зоны СВО и с собой привез все эти «трофеи», — говорится в публикации.

Отмечается, что задержанный привез «большую сумку с интересным содержимым: двумя боевыми ручными гранатами, четырьмя взрывателями и неустановленным взрывным устройством. Также с собой у него было несколько микросхем».

«По нашим данным, мужчина вел себя совершенно спокойно и не сопротивлялся при задержании. Зачем ему «трофеи», сейчас выясняют силовики. Решается, как все это будут утилизировать», — пишет Shot.

Добавим, что согласно ст. 222 УК РФ незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев либо без такового.

В начале февраля газета South China Morning Post писала, что поставляемое на Украину вооружение попадет на черные рынки и далее в нестабильные регионы, поэтому необходимо избежать выхода ситуации с оружием из-под контроля.

В статье говорится, что продолжение поставок оружия Украине со стороны Запада провоцирует гонку вооружения и в конечном итоге может привести к росту насилия.

«Нельзя игнорировать возможность того, что оружие, предназначенное для Украины, может быть перенаправлено и попасть на черный рынок в руки преступников.

Любой крупномасштабный приток оружия в районы, затронутые конфликтом, вызывает обеспокоенность по поводу мира и стабильности», — отмечается в тексте.