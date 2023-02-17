Маленький летающий по миру шар объявлен «пропавшим без вести» кружком из Иллинойса. По его сведениям, стоимость таких объектов варьируется от $12 до $180. Один из них, запущенный любительским кружком NIBBB, в последний раз был зафиксирован в небе над Аляской 10 февраля — в те же дни власти США сообщили о сбитом неопознанном «объекте» над этим штатом. Президент Байден заявил, что Белому дому пока неизвестно, какие именно три объекта сбили американские военные.

Одним из сбитых в США летающих объектов мог быть шар стоимостью от $12, который запустили члены любительского кружка из штата Иллинойс, пишет Aviation Week.

По его данным, в кружке Northern Illinois bottlecamp baloon brigade (NIBBB) 15 февраля сообщили о пропаже их шара, находящегося в воздухе.

В последний раз шар с приспособлениями, в том числе для отслеживания частиц воздуха, был зафиксирован над Аляской 10 февраля после более чем 4-х месяцев полета. В те же дни власти США сообщили о сбитом «объекте» над этим штатом.

«Маленький летающий по миру шар объявлен «пропавшим без вести» кружком из Иллинойса.

Он стал «кандидатом», способным объяснить появление одного из трех загадочных объектов, сбитых четырьмя ракетами с тепловым наведением, запущенными самолетами ВВС США», — говорится в материале.

Уточняется, что стоимость подобных предметов с микросхемами может составлять от $12 до $180.

В кружке пока не обвиняют власти в связи с пропажей шара, следует из текста. При этом ряд экспертов рассказали изданию, что пытались связаться с американскими военными и ФБР, чтобы сообщить о существовании в воздухе подобных объектов радиолюбителей.

Что известно властям США

Накануне президент США Джoзеф Байден заявил, что три летательных oбъекта, сбитые над Северной Америкой на прoшлой неделе, «скорее всего были аэростатами частных компаний или исследoвательских учреждений, а не разведывательными аппаратами».

«Мы пoка тoчно не знаем, что это были за три летательных объекта.

Но прямo сейчас ничтo не свидетельствует о том, что они были связаны с программой Китая по применению разведывательных вoздушных шарoв или являлись разведывательными аппаратами из какой-либо другoй страны», — пояснил он.

Байден сослался на оценки разведывательного сообщества, согласно которым «эти три oбъекта, вероятнее всего, были аэрoстатами, связанными с частными кoмпаниями, рекреационными или научно-исследовательскими учреждениями, [могли заниматься] изучением погoды или другими исследованиями», передает ТАСС.

Американский лидер добавил, что сотрудники разведки «все еще проводят оценки» относительно произошедшего.

По его словам, на минувшей неделе он «приказал сбить эти три объекта из-за угрозы для коммерческого авиасообщения», предварительно проконсультировавшись с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Американская сторона тогда «не могла исключать опасности наблюдения за секретными объектами» в США, указал Байден.

Напомним, на прошлой неделе Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки зарегистрировало три неопознанных объекта, два из которых были сбиты американскими военными в национальном воздушном пространстве, еще один — над территорией Канады. Отмечалось, что все три объекта были намного меньше сбитого ранее китайского аэростата, находились на меньшей высоте и не были внешне схожи с ним.