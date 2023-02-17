«Ключевое слово — добровольный». Как власти отнесутся к тем, кто не захочет платить взнос

Бизнесмены должны отдавать себе отчет относительно «нынешних реалий и потребностей государства», указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу о добровольном взносе в федеральный бюджет. По его словам, на уровне правительства продолжаются контакты с предпринимателями, «идет проработка всех нюансов». Такая мера позволит привлечь около 300 млрд рублей, считает министр финансов России Антон Силуанов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Обсуждаемый взнос крупного российского бизнеса в бюджет на нужды страны — добровольный, но предприниматели «должны отдавать себе отчет относительно нынешних реалий и потребностей государства», заявил в пятницу, 17 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его спросили, как власти отнесутся к бизнесу, представители которого не захотят платить взнос, передает ТАСС.

«Ключевое слово — добровольный [взнос], но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса, — это дорога с двусторонним движением.

Поэтому здесь, конечно, необходимо, чтобы и та, и другая сторона — хотя все мы на одной стороне — четко отдавала себе отчет о тех реалиях, в которых мы сегодня живем, и тех потребностях, которые сейчас существуют у страны», — пояснил он.

По его словам, кабмин прорабатывает соответствующую идею с бизнесом. «Пока идет обсуждение, вы знаете, что это практика достаточно распространенная в мире, и в самых разных странах в разные периоды она применялась.

На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса, идет проговор, проработка всех нюансов, здесь надо чуть-чуть подождать», — отметил представитель Кремля.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о подготовке поправок в налоговое законодательство, которые позволят крупному бизнесу сделать взнос в бюджет. Он пояснил, что этим взносом крупный бизнес мог бы поддержать социальные и инфраструктурные расходы.

По его оценкам, такая мера позволит привлечь примерно 300 млрд рублей.

«Вопрос, в какой форме будет осуществляться эта поддержка, мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем», — сказал глава Минфина.

Силуанов уточнил, что этот взнос не затронет нефтегазовый сектор, а также средний и малый бизнес.

Он добавил, что все детали данной инициативы согласуются с предпринимателями. «Я уверен, что в ближайшее время мы найдем тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ», – пояснил министр.

По словам Силуанова, рассматривается вариант взимания налога с прироста прибыли за 2021–2022 годы (по сравнению с 2019–2020 гг.).

О том, что правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет, 8 февраля сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он пояснял, что речь идет не о повышении налогов, а о windfall tax (налог на непредвиденную прибыль — «Газета.Ru»).

По данным СМИ, кабмин ранее предложил российскому бизнесу один раз внести в бюджет пожертвование в размере 200-250 млрд рублей.

Белоусов также отмечал, что финансовые итоги прошлого года «были очень хорошие» и у многих компаний результаты было «сильно в плюс».