«Разделил оливковое поле надвое». После землятрясения в Турции появился гигантский разлом

Землетрясения в Турции и Сирии затронули обширные площади и унесли жизни более 21 тыс. человек. Представитель турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям сравнил высвобожденную в результате энергию с мощностью 500 атомных бомб. После землетрясения в турецкой провинции Хатай образовался гигантский разлом глубиной 30 м и шириной около 200 м, который разделил надвое оливковое поле в местной деревне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После землетрясения в Турции в провинции Хатай образовался гигантский разлом глубиной 30 м и шириной около 200 м, который разделил надвое оливковое поле в местной деревне. Разлом засняли с дрона, пишет «Российская газета».

Местные жители рассказали, что слышали громкий взрыв по время землетрясения — вероятно, это был звук движения земной коры.

Ряд других очевидцев сообщили о «зеленом свете» и «зеленом дыме» в части разлома. Его обнаружили в оливковом поле площадью 35 га в центре деревни Тепехан. Как отметил один из свидетелей произошедшего, перед землетрясением поле было абсолютно ровным.

«Сопоставимо со взрывом 500 ядерных бомб»

Произошедшее на юго-востоке Турции землетрясение сопоставимо со взрывом 500 ядерных бомб, рассказал глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар, передает Anadolu.

«Продолжительность первого землетрясения составила 65 секунд, имело разрушительный эффект.

Второе землетрясение оказывало разрушительное воздействие в течение 45 секунд. Регион сильно трясло в течение примерно двух минут. Энергия, высвобожденная в результате землетрясения магнитудой 7,7, равносильна энергии от 500 атомных бомб», — пояснил он.

Ранее президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дольони сообщил, что во время землетрясения в Турции Аравийская плита сдвинулась примерно на 3 м с северо-востока на юго-запад по отношению к Анатолийской плите.

«Смещение в 3 м — это предварительная оценка», — сказал он газете Corriere della Sera. Фактически, пояснил ученый, Турция сдвинулась по отношению к Сирии.

По его словам, невозможно предсказать, когда закончатся серии афтершоков — пока накопленная энергия не будет высвобождена, явление не остановится.

«Из имеющихся у нас оценок, которые постепенно уточняются, мы знаем, что активизировался не менее чем 150-километровый участок разлома со смещением до 3 м и более. Другими словами, это как если бы Турция сместилась по отношению к Аравийской плите на юго-запад», — указал сейсмолог.

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Нельзя говорить о том, что землетрясение в Турции могло быть вызвано человеческой деятельностью, отметил в беседе с «Газетой.Ru» замдиректора ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Рубен Татевосян, комментируя соответствующие предположения.

«Я не знаю ни одного землетрясения, которое бы не обрастало конспирологическими теориями, это нормально.

То, что там накапливается напряжение в плитах, было понятно еще лет 10-15 назад. Это активная зона, поэтому это землетрясение было не предсказуемо, но ожидаемо. Потому что место такое — на любом активном разломе может произойти землетрясение», — отметил Татевосян.

Часть, на которой произошло землетрясение, входит в глобальную систему Восточно-Анатолийских разломов. В этом месте сходятся пять плит, поэтому исследователи знали, что когда-нибудь здесь произойдет сейсмособытие, рассказал он.

«Если землетрясение произойдет, скажем, в Северо-Американской платформе, тогда можно будет говорить о том, что кто-то умеет вызывать землетрясения.

Потому что там нет никаких геологических обоснований для его возникновения. Конечно, в истории были примеры неожиданных землетрясений, например, в Нефтегорске, в Газли. Но, как оказалось, эти места просто не были хорошо исследованы — там были активные разломы, просто на них не обратили внимание», — заключил Татевосян.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ними последовала серия более слабых подземных толчков. По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 21 тыс. человек, более 80 тыс. пострадали. Разрушено около 6,5 тыс. зданий.

В Сирии число жертв составило 3553 человека. Минздрав республики сообщил о гибели 1387 человек, 2166 погибли на неподконтрольных Дамаску территориях, передает РБК.