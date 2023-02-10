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Как выглядят с воздуха разрушенные землетрясением города Турции и Сирии

Произошедшее 6 февраля землетрясение затронуло 12 провинций Турции, наиболее сильно пострадала провинция Хатай. Разрушения огромны и в соседней Сирии, где сильнее всего пострадал неподконтрольный правительству Башара Асада анклав в Идлибе.

Спасатели из разных стран продолжают разбирать завалы. К настоящему моменту власти Турции сообщают о 19 388 погибших и более 77 тыс. пострадавших. В Сирии погибли более 1,3 тыс. человек, более 2,2 тыс. ранены.

Только в Турции разрушены более 6 тыс. зданий. Оставшихся без жилья людей пока размещают в палаточных городках. Власти обещают восстановить пострадавшие районы в течение года. О разрушениях в Сирии точной информации нет, так как пострадавшая территория не контролируется властями.

Эпицентром землетрясения 6 февраля стало место, где пересекаются три тектонические плиты. Аравийская плита движется к северу в сторону Европы и толкает Анатолийскую на запад.

Как выглядят сейчас города Турции и Сирии, разрушенные землетрясением, — в фоторепортаже «Газеты.Ru»

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