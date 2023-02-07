Турция сдвинулась на 3 м по отношению к Сирии из-за землетрясения

Число погибших в результате землетрясения в Турции уже превысило 5,4 тыс., еще 31 777 человек ранены. После серии подземных толчков Аравийская плита сдвинулась примерно на 3 м с северо-востока на юго-запад по отношению к Анатолийской плите, рассказал президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дольони. Он пояснил, что фактически Турция сдвинулась по отношению к Сирии.

Во время землетрясения в Турции Аравийская плита, которая географически соответствует Аравийскому полуострову, сдвинулась примерно на 3 м с северо-востока на юго-запад по отношению к Анатолийской плите (континентальная тектоническая плита, которая почти вся расположена на территории Турции). Об этом во вторник, 7 февраля, заявил президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дольони.

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«Смещение в 3 м — это предварительная оценка», — сказал он газете Corriere della Sera. Сейсмолог добавил, что более точные измерения будут доступны сразу после получения спутниковых данных.

Фактически, указал ученый, Турция сдвинулась по отношению к Сирии.

По его словам, невозможно предсказать, когда закончатся серии афтершоков — пока накопленная энергия не будет высвобождена, явление не остановится.

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«Из имеющихся у нас оценок, которые постепенно уточняются, мы знаем, что активизировался не менее чем 150-километровый участок разлома со смещением до 3 м и более.

Другими словами, это как если бы Турция сместилась по отношению к Аравийской плите на юго-запад», — пояснил Дольони.

Тектонические плиты — целостные блоки, из которых состоит поверхностная оболочка Земли, они находятся в непрерывном движении (по несколько сантиметров в год), из-за чего постепенно изменяется рельеф. Более 90% поверхности планеты приходится на восемь крупных литосферных плит.

Аравийская плита движется на север, из-за чего Анатолийская оттесняется на запад. Движение тектонических плит создает давление на зоны разломов на их границах.

Одно из крупнейших землетрясений в истории Турции произошло 6 февраля, вероятно, на одном из основных разломов, которые находятся на границах между Анатолийской и Аравийской плитами: либо Восточно-Анатолийский разлом, либо разлом Мертвого моря, пишет издание Science Alert.

Последние данные о жертвах

Как сообщили во вторник вечером в Минздраве Турции, число погибших в результате землетрясения в Турции уже превысило 5,4 тыс. человек.

«К сожалению, мы потеряли 5 434 человека в результате разрушительных землетрясений. 31 777 человек пострадали», — рассказал глава ведомства Фахреттин Коджа.

С момента первого удара стихии в Турции зарегистрировано 455 повторных подземных толчков, большая часть которых имела магнитуду от 3 до 6. По последним данным, в пострадавших в результате землетрясений регионах разрушено 5 775 строений.

Магнитуда двух землетрясений составила более 7, турецкий президент Реджеп Эрдоган назвал эту катастрофу крупнейшей в истории страны за последние почти 100 лет: в 1939 году масштабное землетрясение произошло в Эрзинджане. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

Разрушительный удар пришелся и на территорию Сирии. По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, там погибли более 1,5 тыс. человек. Местные власти называют сложившуюся в республике ситуацию «гуманитарной катастрофой».

Кроме того, толчки ощущались на территории Израиля, Ирака, Кипра, Ливана, Грузии, РФ и даже Гренландии.

Утром 7 февраля сейсмические станции в Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 на границе с Китаем, эпицентр располагался на территории КНР. А в штате Нью-Йорк 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 3,8. NBC назвал его самым сильным в районе Буффало за последние 40 лет. По данным властей, разрушений не было, но толчки ощущались вплоть до границы с Канадой на севере штата.