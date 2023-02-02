«Из-под завалов достают тела погибших». Что известно о пожаре на стройке трассы «Таврида»

Ночной пожар
Информация о пожаре в районе улицы Нефтяная в Балаклавском округе Севастополя поступила в управление МЧС по городу в 2:19, сообщается на сайте регионального МЧС.
«От очевидцев поступило сообщение, что в районе улицы Нефтяная горит строительный модуль», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит двухэтажная бытовка, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Локализовать пожар на этой площади спасателям удалось в 3:26 ночи.
«Ситуация находится на контроле экстренных служб. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — уточнили в ведомстве.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале подтвердил информацию о пожаре.
«Сегодня ночью в жилом строительном модуле на трассе «Таврида» произошел пожар. Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли незамедлительно, к утру открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным погибли 7 рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны. Двое госпитализированы в больницу, они в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая помощь», — написал глава региона.
Он уточнил, что пожар произошел в строительном городке компании ДСК — субподрядчика компании ВАД. Развозжаев также принес родственникам погибших свои соболезнования.
«На месте находится мой заместитель Павел Александрович Иено, он оказывает всю необходимую организационную поддержку. В причинах произошедшего должны разобраться дознаватели», — заключил он.
Позже в МЧС России подтвердили гибель уже восьми человек.
«В результате пожара погибли восемь человек, двое пострадали. В 10:51 пожар в строительном модуле полностью ликвидирован, разбор конструкций завершен», — сказал представитель ведомства РИА Новости.
Еще один источник в экстренных службах заявил, что остается «неизвестной судьба пяти строителей».
Автотрасса А-291 «Таврида» начинается от Крымского моста, соединяющего Крым и Кубань, она проходит через Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Введена в эксплуатацию в середине декабря 2020 года. Как пишет Telegram-канал Baza, пожар произошел на строящемся участке трассы — из Севастополя в Инкерман.
Уголовное дело
Управление следственного комитета России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело «по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3 ст. 109 УК РФ).
«Предварительно установлено, что сегодня в третьем часу ночи в оперативные службы от очевидцев поступило сообщение о возгорании на улице Нефтяная поселка Сахарная головка Балаклавского района строительного модуля, в котором проживали более 100 рабочих», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В СК уточнили, что на месте работает группа следователей и криминалистов. В ведомстве добавили, что по мере разбора завалов и осмотра места происшествия «число пострадавших и погибших будет уточняться».
«Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю», — отмечается в сообщении.
Корреспондент «Известий» Николай Аксенов сообщил, что загоревшаяся двухэтажная бытовка была рассчитана на 195 человек. После пожара «на месте здания остались только обломки».
«Разбираются завалы, из-под которых достаются тела погибших. Все пострадавшие доставлены в больницу», — приводит редакция слова журналиста.
Он также уточнил со ссылкой на прогнозы спасателей, что обнаружение пострадавших и погибших еще не завершено.
По информации корреспондента, рассматриваются две основные версии случившегося: «неисправность проводки или неисправность обогревательного прибора».
«По предварительным данным погибли <…> рабочие, которые приехали из разных регионов страны. Двое госпитализированы в больницу, они в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая помощь», — написал Аксенов в Telegram-канале.