«Из-под завалов достают тела погибших». Что известно о пожаре на стройке трассы «Таврида»

В ночь на четверг в модульном строительном городке под Севастополем начался пожар. Пламя охватило двухэтажную бытовку, рассчитанную на 195 человек. При пожаре погибли восемь рабочих, участвующих в строительстве трассы «Таврида», еще двое пострадали, судьба еще нескольких пока неизвестна. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Согласно предварительным версиям, причиной возгорания стала неисправность проводки или обогревательного прибора. Что известно о возгорании – в материале «Газеты.Ru».

Ночной пожар

Информация о пожаре в районе улицы Нефтяная в Балаклавском округе Севастополя поступила в управление МЧС по городу в 2:19, сообщается на сайте регионального МЧС.

«От очевидцев поступило сообщение, что в районе улицы Нефтяная горит строительный модуль», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит двухэтажная бытовка, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Локализовать пожар на этой площади спасателям удалось в 3:26 ночи.

«Ситуация находится на контроле экстренных служб. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — уточнили в ведомстве.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале подтвердил информацию о пожаре.

«Сегодня ночью в жилом строительном модуле на трассе «Таврида» произошел пожар. Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли незамедлительно, к утру открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным погибли 7 рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны. Двое госпитализированы в больницу, они в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая помощь», — написал глава региона.

Он уточнил, что пожар произошел в строительном городке компании ДСК — субподрядчика компании ВАД. Развозжаев также принес родственникам погибших свои соболезнования.

«На месте находится мой заместитель Павел Александрович Иено, он оказывает всю необходимую организационную поддержку. В причинах произошедшего должны разобраться дознаватели», — заключил он.

Позже в МЧС России подтвердили гибель уже восьми человек.

«В результате пожара погибли восемь человек, двое пострадали. В 10:51 пожар в строительном модуле полностью ликвидирован, разбор конструкций завершен», — сказал представитель ведомства РИА Новости.

Еще один источник в экстренных службах заявил, что остается «неизвестной судьба пяти строителей».

Автотрасса А-291 «Таврида» начинается от Крымского моста, соединяющего Крым и Кубань, она проходит через Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Введена в эксплуатацию в середине декабря 2020 года. Как пишет Telegram-канал Baza, пожар произошел на строящемся участке трассы — из Севастополя в Инкерман.

Уголовное дело

Управление следственного комитета России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело «по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3 ст. 109 УК РФ).

«Предварительно установлено, что сегодня в третьем часу ночи в оперативные службы от очевидцев поступило сообщение о возгорании на улице Нефтяная поселка Сахарная головка Балаклавского района строительного модуля, в котором проживали более 100 рабочих», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В СК уточнили, что на месте работает группа следователей и криминалистов. В ведомстве добавили, что по мере разбора завалов и осмотра места происшествия «число пострадавших и погибших будет уточняться».

«Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю», — отмечается в сообщении.

Корреспондент «Известий» Николай Аксенов сообщил, что загоревшаяся двухэтажная бытовка была рассчитана на 195 человек. После пожара «на месте здания остались только обломки».

«Разбираются завалы, из-под которых достаются тела погибших. Все пострадавшие доставлены в больницу», — приводит редакция слова журналиста.

Он также уточнил со ссылкой на прогнозы спасателей, что обнаружение пострадавших и погибших еще не завершено.

По информации корреспондента, рассматриваются две основные версии случившегося: «неисправность проводки или неисправность обогревательного прибора».

«По предварительным данным погибли <…> рабочие, которые приехали из разных регионов страны. Двое госпитализированы в больницу, они в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая помощь», — написал Аксенов в Telegram-канале.