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В Севастополе погиб человек в результате взрывов двух газовых баллонов в вагончике

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Севастополе загорелся строительный вагончик после взрыва двух газовых баллонов. В результате инцидента погиб мужчина, сообщает городское ГУ МЧС.

По предварительным данным, 4 января 2023 года в 23:01 в экстренные службы поступила информация о возгорании строительного вагончика в СТ «Незабудка» в Севастополе. Прибывшие на место пожарные увидели, что временное строение уже полностью охвачено огнем.

Пожар был ликвидирован в 23:47 того же дня. Его площадь составила 20 квадратных метров. Во время разбора завалов был найден мужчина, не подававший признаков жизни. Бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть.

Причиной распространения возгорания стала разгерметизация двух газовых баллонов. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее в бане на территории частного жилого дома в поселке Жанаарка Улытауской области Казахстана взорвался газовый баллон, в результате чего восемь человек были госпитализированы.

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