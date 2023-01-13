«Трусам и лентяям в этой игре не место». Для школьников разработали модуль по лапте

Модуль по игре в лапту включен в реестр примерных образовательных программ и может реализовываться на уроках физкультуры в 1-11 классах, сообщили 13 января в пресс-службе Минпросвещения. В ведомстве пояснили, что этот курс позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. В профильной федерации отметили, что модуль поможет подготовить юношей к сдаче норм ГТО и службе в Вооруженных силах страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Минпросвещения РФ разработали модуль по лапте для школ. Он был включен в реестр примерных образовательных программ, сообщила в пятницу, 13 января, пресс-служба ведомства.

«Образовательный модуль «Лапта» разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Модуль одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и включен в Реестр примерных основных общеобразовательных программ министерства просвещения РФ», — следует из релиза.

В министерстве пояснили, что модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Программа может реализовываться на уроках физкультуры в 1-11 классах, передает РИА Новости.

Отмечается, что во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными.

«Новый учебный модуль направлен на расширение интеграции уроков физической культуры и внеурочной деятельности. Особое внимание будет уделено реализации модуля «Лапта» в рамках деятельности школьных спортивных клубов. Сегодня в системе образования действуют более 32 тыс. школьных спортивных клубов. К 2024 году в каждой школе будет создан спортивный клуб», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что программу подготовила Федерация русской лапты России при сопровождении Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания.

«Введение лапты в школьную программу позволит использовать ее в качестве действенного средства укрепления здоровья детей и подростков в школе, подготовки обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и подготовки юношей к службе в Вооруженных силах страны», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» президент Федерации русской лапты России Сергей Фокин.

«Народная игра»

Лапта — русская народная командная игра с мячом и битой. Игра проводится на естественной площадке. Цель игры — ударом биты послать мяч в поле, перебежать поле до противоположной стороны (кона) и вернуться обратно, не дав противнику «осалить» себя мячом. За каждую перебежку команде начисляются очки. Выигрывает команда, набравшая больше очков за установленное время. К родственным лаптe видам спорта относятся бейсбол и крикет.

«Это народная игра, к сожалению, забытая и находящаяся в пренебрежении, — одна из самых интересных и полезных игр. В лапте нужны: находчивость, глубокое дыхание, верность своей «партии», внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят.

Трусам и лентяям в этой игре не место», — так писал о лапте Александр Куприн в спортивном журнале «Геркулес» в 1916 году.

«Каждый человек должен уметь кидать гранату»

В конце декабря сообщалось, что Минобрнауки подготовило для вузов программу с основами военной подготовки. Ранее стало известно, что модуль начальной военной подготовки в школах будет входить в общую программу ОБЖ и будет включать в себя занятия по таким темам, как строевая подготовка, воинское приветствие, основы работы с автоматом Калашникова, в том числе сборка-разборка и стрельба, принципы действия ручных гранат и т.д.

К введению курса НВП в школах 80% россиян относятся положительно, 11% – отрицательно, утверждает Фонд «Общественное мнение».

56% его респондентов считают, что этот предмет должен быть обязательным, 37% — факультативным (среди родителей школьников распределение 52% к 42%).

Главные, самые распространенные мотивы одобрительного отношения к НВП: «чтобы что-то знали и умели», «я сама изучала, и нравилось», «каждый человек должен уметь держать в руках автомат, кидать гранату». Негативное отношение к введению этого предмета чаще всего люди объясняют так: «детей не надо к этому приучать, они должны мир ощущать и чувствовать себя счастливыми», «это лишнее для детей», «ненужная нагрузка».