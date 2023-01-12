«Игумен, педофил и мошенник». Детали дела против настоятеля монастыря Святой Троицы

В подмосковном управлении СК сообщили о задержании Анатолия Суворова — представителя «истинно-православной церкви» (ИПЦ). 85-летнего руководителя религиозной организации, не имеющей отношения к РПЦ, подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности нескольких подростков. Пострадавших от действий игумена может быть больше, говорят потерпевшие. При чем речь идет не только о сексуальном насилии в отношении детей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Следственные органы работают над уголовным делом против Анатолия Суворова — представителя «истинно-православной церкви», сообщается на сайте СУ СКР по Московской области. Задержали 85-летнего настоятеля монастыря Святой Живоначальной Троицы в Орехово-Зуевском городском округе Московской области.

«Истинно-православная церковь» не имеет отношения к Русской православной церкви, указано в пресс-релизе ведомства. В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России и МВД РФ (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

«По данным следствия, подозреваемый, являясь духовным наставником и руководителем местной религиозной организации, совершил в 2016 и 2017 годах преступления против половой неприкосновенности нескольких подростков.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

Санкция 132 статьи УК предусматривает, что преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

«Гнездо разврата»

Как выяснил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, подозреваемому 85 лет, а пострадавших от действий «батюшки-педофила» может быть намного больше. Причем речь идет не только о сексуальном насилии в отношении детей.

«Стала известна предыстория уголовного дела о педофилии против 85-летнего игумена ИПЦ Анатолия Суворова. Как мы уже сообщали, раскрыл гнездо разврата бывший водитель священника Антон К. Его история, как и множество других, искалеченных детских судеб Орехово-Зуевского монастыря, началась в подмосковном детдоме. Опеку над ним взяла одна из матушек, преданных Суворову. Женщина обманом завезла мальца в монастырь, где он долгие годы подвергался насилию со стороны настоятеля», — утверждается в публикации.

В материале уточняется, что полиция занялась этим делом после того, как в правоохранительные органы обратились помощники игумена. «Произошло это случайно: Суворов дал задание своим помощникам Антону и Андрею разобрать чердак. Среди бардака парни нашли пожелтевшую стопку старых газет, где красовалась фотография батюшки-педофила.

Из текста следовало, что человека на фотографии разыскивали, как «старца, который подозревается в гипнозе».

Ранее Суворов уже создавал секту и обирал своих почитателей, пишет «ВЧК-ОГПУ». Обменявшись подробностями того, как их растлил и продолжал насиловать игумен, ребята рассказали обо всем настоятельнице монастыря. Но та сообщила об этом Анатолию, который моментально приехал из Абхазии и учинил расправу. Андрея избили по приказу Суворова некие военные, а Антона выгнали из монастыря и обвинили в краже», — говорится в сообщении.

Секта, гипноз, мошенничество

По словам неназванного собеседника Telegram-канала, игумен Суворов якобы забирал у прихожанок деньги и квартиры.

«Новых жертв в монастыре сначала встречала одна из матушек. Она в праздной беседе выуживала всю значимую информацию и передавала ее настоятелю. Следом появлялся Суворов, который на свой лад обыгрывал подробности жизни нового человека, представляясь пророком. На многих это представление производило неизгладимое впечатление», — передает ВЧК-ОГПУ.

По его данным, одна из прихожанок передала игумену 7 млн рублей, продав квартиру в Москве. «При монастыре у священника для таких целей был свой риэлтор и адвокат, которая, кстати, защищает его сейчас. Суворов имеет несколько квартир в Абхазии, одну в Санкт-Петербурге, дом и квартиру в Ростове и три квартиры в Москве. Все они оформлены на самых преданных «матушек». Именно они, когда в монастырь пришли сотрудники правоохранительных органов, до последнего пытались прогнать гостей и спасти Суворова», — говорится в тексте.

«Фото с покойным Жириновским»

Как утверждают потерпевшие, через монастырь Анатолия Суворова прошли «более 30 мальчишек разных возрастов, которые могут быть жертвами извращенца и его гостей». Сейчас проверяется информация о схеме, по которой к игумену якобы доставлялись сироты из Ростовской области.

Следователи проверили показания пострадавших и подтвердили их — на Анатолия Суворова возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

«И сейчас целая группа политиков и VIP-персон проверяется на причастность к оргиям, которые устраивал игумен. Потерпевший Андрей опознал некоего Игоря, как человека, который представлялся сотрудником ФСБ и избил его по заказу Суворова. А у Игоря есть фото с покойным Владимиром Жириновским», — пишет издание «Столица С».