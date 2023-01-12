В Госдуме поспорили, пора ли «прогонять всю молодежь» через военные сборы

В думском комитете по обороне разгорелась дискуссия о том, нужно ли проводить военные сборы для «всей российской молодежи» и в каком формате их можно организовать. С инициативой «прогнать» через военные сборы 100% молодых людей в России выступил депутат Виктор Соболев. Но руководитель комитета Андрей Картаполов эту идею отверг. Другие парламентарии предложили свои варианты для подготовки мобилизационного резерва среди россиян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Действующая в РФ система мобилизационного резерва отвечает всем стоящим перед страной угрозам и вызовам, поэтому устраивать всеобщие военные сборы для всей молодежи не нужно — об этом в четверг, 12 января, заявил председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

О необходимости обучать военным специальностям всю российскую молодежь ранее говорил член возглавляемого Картаполовым комитета — генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его оценкам, в России нет обученного мобилизационного резерва на случай «развязывания НАТО крупномасштабной войны».

Он также утверждает, что в российской армии служил «один из десяти», тогда как военно-учетную специальность должны иметь «100% молодых людей», а обучаться им необходимо минимум полгода.

Картаполов с ним не согласился. «Я подобные подходы не разделяю. На сегодняшний день там система мобилизационного резерва, которая создана у нас в стране, она полностью отвечает всем угрозам и вызовам, которые перед нашей страной стоят.

И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы сегодня нет», — сказал он в эфире телеканала РБК.

Вместе с тем он добавил, что «все будет зависеть от масштабов конфликтов». «Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем», — считает Картаполов.

Депутат Госдумы Александр Толмачев также указал на недостатки инициативы Соболева. «Последний год очень четко дал нам понять, что военные специальности осваивать необходимо.

Но, на мой взгляд, разовый полугодовой курс — не то, что идеально соответствует современным условиям».

По его мнению, это крайняя мера, и целесообразнее было бы проводить обязательные ежегодные сборы длительностью ориентировочно в 21 день. Это «возможная для реализации и полезная история», полагает Толмачев.

«Для тех, кто не служил, первый блок подготовки можно сделать двойным, чтобы поняли азы. Повторю, военные навыки, видимо, становятся необходимыми для нашего поколения. Но в условиях текущего «быстрого времени», когда за полгода мир может измениться до неузнаваемости, необходимы более гибкие решения и методы», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что России необходимо наращивать мобилизационный резерв «на случай вмешательства Польши» и чтобы сдержать НАТО от вмешательства в украинский конфликт.

О мобилизационном резерве

В мобилизационный резерв ВС РФ попадают пребывающие в запасе граждане, подписавшие контракт с воинской частью о пребывании в резерве. Контракт может быть заключен на три, пять лет или до наступления предельного возраста пребывания в резерве.

Для пребывания в резерве необходимо, в частности, иметь высшее или среднее специальное образование, а также категорию годности «А» либо «Б». Число резервистов в России не раскрывается.

Резервисты могут трудиться на гражданских должностях, но при этом обязаны пройти военную подготовку и ежегодно являться на военные сборы.

На время пребывания на сборах резервисты получают зарплату военнослужащего, соответствующую его должности и воинскому званию. Все остальное время нахождения в резерве им начисляют 12% от оклада, а также районный коэффициент и надбавку за непрерывное пребывание в резерве. При заключении нового контракта резервисту положена единовременная выплата.

О смешанном призыве

В конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Он также выступил за увеличение численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих.

Увеличение возраста призыва граждан может быть реализовано только через изменения в законодательстве, это может произойти в 2023 году, уточнил глава комитета Госдумы по обороне.

По словам Картаполова, переход к новым возрастным рамкам призыва может состояться уже предстоящей весной (весенний призыв обычно проходит с 1 апреля по 15 июля).

Он пояснил, что смешанный призыв, когда на срочную службу будут забирать молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, является «одним из возможных вариантов» для переходного периода, но окончательное решение будет принимать Минобороны.