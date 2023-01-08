Причастных ищут. Что известно о взрыве газопровода в ЛНР

Мощность взрывного устроства, которое сработало на газопроводе в городе Лутугино в ЛНР, составляло около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом в Telegram сообщило МВД республики.
«По предварительной информации, тротиловый эквивалент взрывного устройства составляет порядка 500 граммов», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что эксперты изучили изъятые с места взрыва фрагменты поврежденной трубы, образцы грунта, фрагменты бетонной конструкции со следами копоти. И пришли к выводу, что речь идет о целенаправленном подрыве.
До этого 8 января региональное МЧС сообщило, что по предварительной версии, причиной ЧП на магистральном газопроводе стал подрыв.
Инцидент в Лутугино, расположенном в 20 км к югу от Луганска, произошел вечером 7 января. Компания «Луганскгаз» сообщила о взрыве на магистральном трубопроводе диаметром 273 мм около реки Сухая недалеко от местного водохранилища, из-за чего без газа остались около 11 тысяч абонентов. Позже МЧС уточнил, что без газоснабжения осталось 13,3 тысячи человек в девяти населенных пунктах: Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное (частично), а также 21 социально-значимый объект.
Взрыв вызвал пожар на газопроводе, на место происществия практически сразу прибыли экстренные службы и специалисты «Луганскгаза». Спустя около двух часов возгорание было ликвидировано путем перекрытия задвижки. После этого специалисты приступили к обследованию места взрыва для выяснения его причины.
Утром 8 января компания «Луганскгаз» сообщила, что поврежденный участок магистральной трубы восстановлен, его уже заполнили газом, топливо начали подавать абонентам. К 16.00 мск всех жителей подключили к газоснабжению.
Позже министерство госбезопасности ЛНР квалифицировало взрыв на газопроводе как диверсию и возбудило уголовное дело по ст. 281 УК РФ. «Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в республиканском МГБ.
Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным «Алабай» в разговоре с ТАСС допустил, что подрыв могла осуществить «спящая» ячейка украинских военных.
«Реализовать диверсию подобного характера без точек опоры среди местного населения крайне сложно», — объяснил офицер и добавил, что в Донбассе подобных ячеек среди мирного населения еще много.