Причастных ищут. Что известно о взрыве газопровода в ЛНР

Вечером 7 января под Луганском произошел взрыв на магистральном газопроводе. Без топлива осталось более 13 тысяч человек в девяти населенных пунктах. Когда пожар потушили, а место происшествия исследовали, в полиции пришли к выводу — была диверсия, мощность взрывчатки составляла около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Военные ЛНР уже обвинили в подрыве трубы стоят «спящие ячейки ВСУ».

Мощность взрывного устроства, которое сработало на газопроводе в городе Лутугино в ЛНР, составляло около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом в Telegram сообщило МВД республики.

«По предварительной информации, тротиловый эквивалент взрывного устройства составляет порядка 500 граммов», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что эксперты изучили изъятые с места взрыва фрагменты поврежденной трубы, образцы грунта, фрагменты бетонной конструкции со следами копоти. И пришли к выводу, что речь идет о целенаправленном подрыве.

До этого 8 января региональное МЧС сообщило, что по предварительной версии, причиной ЧП на магистральном газопроводе стал подрыв.

Инцидент в Лутугино, расположенном в 20 км к югу от Луганска, произошел вечером 7 января. Компания «Луганскгаз» сообщила о взрыве на магистральном трубопроводе диаметром 273 мм около реки Сухая недалеко от местного водохранилища, из-за чего без газа остались около 11 тысяч абонентов. Позже МЧС уточнил, что без газоснабжения осталось 13,3 тысячи человек в девяти населенных пунктах: Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное (частично), а также 21 социально-значимый объект.

Взрыв вызвал пожар на газопроводе, на место происществия практически сразу прибыли экстренные службы и специалисты «Луганскгаза». Спустя около двух часов возгорание было ликвидировано путем перекрытия задвижки. После этого специалисты приступили к обследованию места взрыва для выяснения его причины.

Утром 8 января компания «Луганскгаз» сообщила, что поврежденный участок магистральной трубы восстановлен, его уже заполнили газом, топливо начали подавать абонентам. К 16.00 мск всех жителей подключили к газоснабжению.

Позже министерство госбезопасности ЛНР квалифицировало взрыв на газопроводе как диверсию и возбудило уголовное дело по ст. 281 УК РФ. «Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в республиканском МГБ.

Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным «Алабай» в разговоре с ТАСС допустил, что подрыв могла осуществить «спящая» ячейка украинских военных.

«Реализовать диверсию подобного характера без точек опоры среди местного населения крайне сложно», — объяснил офицер и добавил, что в Донбассе подобных ячеек среди мирного населения еще много.