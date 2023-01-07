Снегурочка-проститутка, похмельный Дед Мороз и осколок в пояснице. 5 историй от аниматоров

В Новый год многие обращаются к услугам аниматоров – профессиональных Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы они поздравили их детей. Но иногда торжество не только идет не по плану, но и превращается в драму. Аниматоры рассказали «Газете.Ru» о неприятностях на работе в новогодние праздники.

Снегурочка с тяжелой судьбой

Дед Мороз Николай Омельченков работает аниматором в Новгороде тринадцать лет. Несколько лет назад ему пришлось выйти на смену со Снегурочкой «с сюрпризом». Его «внучкой» в ту новогоднюю ночь стала девушка по имени Ольга, устроившаяся аниматором в их фирму две недели назад.

«Мы работали вместе неделю, она любила детей, находила с ними общий язык и в целом была очень милой девушкой – вежливой и приятной. Однако, когда мы на те январские пошли поздравлять ребенка в последнюю из квартир по списку, как только зашли – она стала вести себя странно. Постоянно глазами бегала, смущалась, меня еще тогда это напрягло, но я подумал, мало ли что, может, друзья ее какие-то, которые о такой подработке не знают и ей неловко. Продолжил работать, в общем, стихи послушал, подарок подарил, гости по традиции предложили нам выпить», – рассказал Омельченков.

По его словам, сначала они со Снегурочкой отказывались, но потом их все-таки уговорили на «рюмочку». А затем, когда Дед и его «внучка» пропустили по две, к Николаю вдруг подошел глава семейства, предложив перед уходом покурить на лестничной клетке.

«Вышли мы с ним, значит, и тут он мне говорит, что напарница моя раньше работала проституткой, а он – ее некогда клиент. Он мне даже ее фото на специализированном сайте показал. Я в такой осадок выпал – стоял и не знал, что сказать.

Когда первый шок сошел, я пообещал, что обязательно поговорю об этом с начальством. Докурили, я зашел в дом, Олю сразу забрал. Как только дверь за нами закрылась, передал ей все, что мне сказал хозяин квартиры. Сразу ее предупредил, что вынужден буду сказать руководству, потому что это совсем не дело.

И чего угодно я ожидал, но не того, что произошло. Оля стала стучать в дверь, а когда ей открыл глава семьи – вцепилась ему в лицо, крича, что он все испортил, мол, только она на нормальную работу устроилась, а этот «козел» ей жизнь ломает. Там жена выскочила, Оля ей сказала, что муж ее тот еще ходок, все это, понятно, в истерике. Тут и жена подключилась, начала супруга своего толкать, лупить, предъявлять претензии, куда деньги деваются. В общем, пока там другая заварушка началась, я Олю под шумок на плечо закинул и вместе с ней ушел. В машине успокоил ее, выпили с ней коньяку, она поплакалась, рассказала о судьбе тяжелой, о том, что только новую жизнь начала, теперь увольняться придется. Я тогда уже пообещал ей, что начальству все-таки не скажу, но она работать уже сама не захотела, мало ли еще кто-то узнает. Через пару часов разъехались, и больше я ее не видел. Вроде потом она в Москву переехала», – поделился Николай Омельченков.

Похмельные Дед Мороз и ароматизаторы «елочка»

Аниматор Дарья Алексеёнок подрабатывала Снегурочкой на московских утренниках несколько лет — и в ее работе тоже не обошлось без неловких моментов. Один из них запомнился девушке больше всего.

«Я работала в организации, которая проводила елки и утренники. Заняты мы были все праздничные дни, включая 1 января. Однажды я вышла на работу именно в этот день, не зная, кто будет напарником – Деды Морозы всегда разные, тут как повезет. Тогда сбылся один из моих кошмаров – работать пришлось с похмельным Дедом.

От него пахло перегаром на весь зал, в котором проходил праздник. Мы не знали, что делать, скоро должны были прийти дети, искать выход нужно было срочно. Решение пришло необычное, но, как оказалось, действенное. Закупили в ближайшем магазине автомобильных освежителей – «елочек» — и развесили по залу. Ни дети, ни родители ничего не заметили – радовались, как у нас приятно и по-новогоднему пахнет елкой. Ага, как же», – вспомнила Алексеёнок.

По словам девушки, на этом все не кончилось. Дед Мороз, пока она в роли Снегурочки вместе с помощниками слушала стихи и водила хороводы, уснул прямо на своем троне.

«Сидел с красным носом и просыпался, только когда к нему подходили фотографироваться. Но хорошо, что хоть рот не открывал. Хотя лично мне обидно было очень. У Дедов Морозов оплата выше, чем у Снегурочек, а в итоге – он спит, а я подарки раздаю», – рассказала аниматор.

Сначала «на посошок», а уже потом «зашиваться»

Поражают аниматоров иногда и выходки самих заказчиков. Несколько лет назад Дед Мороз Тимофей Дроздов из Смоленска пришел на праздник в семью, где собралось много гостей и нужно было поздравить сразу четверых детей.

«Ребенка хозяев квартиры звали Толя. Он решил рассказывать стишок первым и, когда изрядно подвыпивший папа принес ему табурет, мальчик все никак не мог на нем устоять – одна ножка шаталась. Тогда отец семейства Ринат решил принести с балкона еще один. Он настаивал — ему было важно так важно, чтобы ребенок стоял именно на табурете, а не на обычном стуле, потому что это традиция.

В общем, пошел папаша на балкон, и буквально через минуту после его ухода мы услышали звук разбитого стекла, а затем — громкого падения. Я стоял ближе всех к комнате, в которой был балкон, ринулся первым туда. Ринат упал на вазу и лежал в осколках на полу, матерясь. Я его тут же поднял, стал спрашивать, не болит ли что-то, и пока он убеждал меня в том, что все в порядке, краем глаза заметил, что у меня на бороде кровь. Тут же развернул Рината к себе спиной, а у него из поясницы – над ягодицей – торчит огромный осколок. Тот еще руками к нему тянется, я его по ним бью, говорю не трогай, ложись смирно, сейчас «скорую» вызовем. Только его уложил на живот, как на звуки подоспели все гости, включая детей. И тут начался настоящий театр абсурда», – рассказал Дроздов.

Пока Дед Мороз вместе со Снегурочкой уводил детей, оставив в конце концов «внучку» их развлекать, гости наперебой звонили в скорую помощь, разглядывая рану пострадавшего и активно комментируя «этот ужас».

«Я вошел в комнату ровно в тот момент, когда Ринат со словами «да ладно вам, перекись плесните и пластырем заклеим» руками выдрал из себя огромный осколок – сантиметров пять в ширину и около десяти в длину. Там на осколке даже остался кусочек его жира.

Женщины, видя это, наперебой стали кричать, а он с абсолютно невинным и непонимающим видом пальцами в эту рану лезет и пытается потрогать, чтобы понять, «насколько там страшно». А там буквально куска мяса нет.

Но и самое поразительное не в этом, а в том, что все время, пока мы ждали «скорую», он поднимал голову от подушки, только чтобы попросить «стопочку». А когда медики приехали, уверяя, что ему срочно нужно в больницу, чтобы зашить рану, попросил еще «на посошок», обещая вернуться через час и наказывая без него не наливать. Детям в итоге подарили подарки и сказали, что папу забирает Дед Мороз и обещает вернуть, когда он поможет раздать все подарки» – вспомнил Тимофей Дроздов.

Забытый ребенок и поролоновая белка

Пятилетнюю работу Алины Троицкой помощницей Деда Мороза и Снегурочки на московских «елках» тоже нередко «скрашивали» форс-мажоры. Например, на одном из мероприятий группа из другого города забыла на торжестве ребенка.

«Была загруженная смена – первый сезон, когда ввели электронное бронирование, из-за которого кассир продала билеты сверх нормы сразу нескольким группам детей на одно время. Ребят было очень много, мы кое-как успевали отвести их то на чаепития, то на мастер-классы, и в один момент я увидела маленького мальчика лет шести. Он рыдал навзрыд, не мог ничего толком сказать, но ясно было одно – он потерялся. Бросили клич по всем группам, но ребенка никто не признавал. К этому времени мальчик уже успокоился и рассказал, что из-за суматохи с разными группами и огромного количества детей он отбился от своих. И было это около получаса назад, а, значит, его группа уже точно уехала.

В итоге стали обзванивать всех, кто был на мероприятии. Так и выяснилось, что одна группа из Тулы просто забыла одного ребенка и уже была на полпути к дому. Слава богу, за мальчиком они вернулись.

Но я до сих пор даже представить не могу, как можно было так беспечно отнестись к детям и даже не пересчитать их перед отъездом. С тех пор мы всегда просим всех руководителей групп обязательно считать детей. Хотя казалось бы – важнейшее правило, которое и дураку понятно», – рассказала Троицкая.

И поделилась еще одной историей, произошедшей с ней уже 1 января.

По словам девушки, обычно тех, кто приходил сразу после новогодней ночи на работу нетрезвыми или с похмелья, ставят работать ростовыми куклами. Так и произошло с одним ее коллегой Александром.

«Костюм ростовой куклы сильно усложняет передвижение – обзор ограничен из-за расположения глаз куклы, а поролон очень тяжелый, тем более живот, который ты носишь на себе, идет отдельно. В тот день Александр в этом костюме справлялся прекрасно. Я стояла рядом, когда он развлекал километровую очередь за билетами, и вдруг увидела, как он идет к чуть нетрезвому дедушке с внуком. Было забавно, когда Саша подошел к нему, положил лапу на плечо и спросил: тепло ли тебе, дедушка, тепло ли тебе, синему? Дед тогда вздрогнул, голову поворачивает сначала испугано, а потом посмеиваясь, и восклицает: «белка, ты что ли?»

А потом говорит, мол не ждал тебя так рано. Саша ему сказал, чтобы был аккуратнее с праздниками, иначе скоро снова встретятся. Все посмеялись, а Саша довольный тем, что народ повеселил, пошел дальше.

А уже через пару метров поскользнулся и упал плашмя на спину прямо возле огромной елки. Лежал барахтался, встать не мог из-за поролона, а мы – помощники – все либо заняты были, либо не видели его. Я сама в тот момент разговаривала с родителями и подойти не могла, только краем глаза видела, еле сдерживая смех, как он на четвереньки кое-как встает. Хорошо, кто-то из гостей его заметил и помог, наконец, встать. Больше нетрезвым Саша не приходил – лишь бы костюм куклы его миновал», – рассказала Алина Троицкая.