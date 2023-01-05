Тест: угадайте надписи на новогодних плакатах и открытках СССР
Сможете ли вы узнать, какие поздравления были актуальны в СССР?
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Издательство «Изобразительное искусство»/Журнал «Крокодил»/Издательство «Искусство»/РИА Новости
Советские годы славятся своими агитационными плакатами и лозунгами. И даже в Новый год агитпроп, напоминающий о достижениях СССР и призывающий к новым свершением, всюду сопровождал советских граждан. «Газета.Ru» предлагает угадать, как поздравляли с Новым годом в Союзе и к чему призывали в каждом Новом году.