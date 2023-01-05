Тест: угадайте надписи на новогодних плакатах и открытках СССР

Советские годы славятся своими агитационными плакатами и лозунгами. И даже в Новый год агитпроп, напоминающий о достижениях СССР и призывающий к новым свершением, всюду сопровождал советских граждан. «Газета.Ru» предлагает угадать, как поздравляли с Новым годом в Союзе и к чему призывали в каждом Новом году.