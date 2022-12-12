Знакомый враг. В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, информирует Роспотребнадзор. В этом году неприятностями грозит вновь возникший на горизонте свиной грипп или вирус гриппа А, который циркулирует как минимум в 55 российских регионах и считается одним из самых изменчивых и агрессивных. О том, как встретить сезон простуд во всеоружии, в материале «Газеты.Ru».

Осенне-зимний период испытывает россиян на прочность. Новый сезон добавил беспокойства медикам: после многолетнего перерыва в медицинских диагнозах вновь появился грипп А (H1N1), известный как «свиной грипп». По данным Роспотребнадзора, «свиной грипп» выявлен уже в 55 регионах страны. Также в текущем сезоне стали активно распространяться риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция.

В Минздраве регулярно напоминают о вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, именно вакцинация должна стать существенным действием против гриппа, коронавирусной инфекции, а также пневмококковой инфекции и других заболеваний.

Как защитить организм от атаки неприятных вирусов, вызывающих грипп и ОРВИ, тем более если обстоятельства заставляют оставаться в строю? Как вирусы научились менять свою поверхностную структуру и вновь доставлять неприятности человеку? Так ли страшен «свиной грипп» и что делать, если почувствовал первые симптомы недомогания?

Грипп выбирает плохую погоду

Вирусы, вызывающие грипп и ОРВИ, отлично себя чувствуют в осенний и зимний сезоны, а в ряде регионов живучи и весной. Объясняется это просто: низкие температуры и влажность - идеальная для них среда. Тем более, что в такую погоду люди больше проводят времени в закрытых помещениях, ограничивают свои прогулки на свежем воздухе. Кроме того, в холодное время года организм испытывает дефицит естественной «подзарядки» — солнечного света, запасы витамина D растрачиваются, иммунитет ослабевает.

На руку вирусам играет и тот факт, что холодный воздух способствует сужению сосудов на поверхности носовой полости и блокирует путь лейкоцитам, которые могли бы добраться до слизистой и уничтожить опасных возбудителей.

Как известно, грипп передается от больного человека к здоровому в основном воздушно-капельным путем, то есть при вдохе вирус без каких-либо серьезных препятствий проникает в кровь и атакует организм.

Профилактика в таблетке

В последние годы россияне вырабатывают привычку встречать сезон респираторных инфекций во всеоружии. Главным помощником в создании барьера против вирусов стали противовирусные препараты прямого действия. Согласно рекомендациям специалистов, в аптечке должны быть препараты широкого спектра активности и с хорошей переносимостью, например, препараты на основе умифеновира. Их эффективность доказана многочисленными исследованиями как внутри РФ, так и за ее пределами. Ученые полагают, что курсовой прием умифеновира (входит в состав препарата Арбидол) позволит смягчить симптомы, избежать осложнений и быстрее выйти на путь выздоровления. При этом важно, чтобы прием противовирусного препарата был проведен согласно курсу, обозначенному в инструкции или рекомендованному врачом.

Российские ученые провели масштабное фармако-эпидемиологическое исследование ЭГИДА-2020, которое охватывало 17 регионов РФ. Его целью стал анализ течения различных респираторных инфекций — гриппа, ОРВИ, COVID-19 в период пандемии. В основе исследования лежат данные более тысячи историй болезней пациентов, которые оказались в стационарах. Терапия умифеновиром у пациентов приводила к значимому снижению продолжительности симптомов (озноба, слабости, кашля), если сравнивать их течение болезни с пациентами, не принимавшими противовирусные препараты.

Подобные исследования проводились и в США, Китае, Индии и других странах. Например, индийские ученые выяснили, что умифеновир особенно эффективен у пациентов с легким средней тяжести течением коронавируса. Китайскими учеными зафиксирована способность умифеновира нарушать структуру вируса и снижать его способность к прикреплению к клеточной мембране.

Часто, сталкиваясь с заболеванием и не имея возможности оперативно посетить врача, человек начинает самолечение, ему необходимо делать выбор в пользу препаратов, обладающих противовирусным действием с широким спектром активности и обязательно обратиться к врачу.