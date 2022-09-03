«До раненых спасатели доберутся только через 12 часов»: что известно о гибели 5 туристов на Камчатке

Пять человек погибли на Камчатке во время восхождения на вулкан Ключевская Сопка. По данным прокуратуры региона, туристы сорвались в пропасть. Два человека из группы получили травмы – один из туристов и гид. Спасатели сразу не могут подняться на высоту 4200 м, поэтому эвакуация пострадавших назначена на завтра.

Пятеро туристов погибли при восхождении на самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевскую Сопку на Камчатке. Двое участников группы ранены, сообщает в своем Telegram-канале прокуратура Камчатского края.

«По предварительной информации, пятеро туристов зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области) при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие», — заявили в ведомстве.

Во вторник, 30 августа, туристы начали восхождение на Ключевскую Сопку – вулкан высотой 4800 м. За сутки до трагедии группа из 12 человек разделилась: трое туристов остались в лагере на высоте 3300 метров, девять человек отправились в гору дальше. На высоте 4200 метров пятеро туристов погибли. Еще двое пострадали: один из туристов находится без сознания, гид тургруппы сломал ногу.

«По предварительной информации, 3 сентября текущего года, находясь на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты не менее пяти человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим», – уточнили в пресс-службе регионального СК.

3 сентября один из гидов вышел на связь со спасателями и сообщил о трагедии. Сейчас продолжается операция по эвакуации раненых альпинистов.

«Вертолет прибыл на место. Задача находящихся на его борту специалистов — эвакуация пострадавших», — заявили в пресс-службе правительства Камчатки.

Однако сразу на такую высоту спасатели подняться на могут, они должны пройти акклиматизацию. В связи с этим они остались на ночевку в лагере на высоте 3300 м. До выживших туристов спасатели доберутся только через 12 часов.

«На высоту, где произошла трагедия, они выдвинутся, ориентировочно, в 06:00 4 сентября», — отметили в правительстве региона.

Связь с выжившими туристами поддерживается по спутниковому телефону гида. «Туристам, которые сейчас находятся на высоте, даны рекомендации спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения. После эвакуации пострадавших будет приниматься решение о том, как эвакуировать с большой высоты тела погибших», — добавили власти края.

Тургруппа была зарегистрирована по всем требованиям МЧС. По факту трагедии прокуратура края проверит организацию и проведение тура.

Опасный спорт

Альпинизм остается по-прежнему одним из самых опасных для жизни видов спорта. 30 августа два альпиниста — из России и Киргизии — погибли в горах во время восхождения на пик Ленина.

Уточняется, что на высоте 6100 метров пика Ленина скончались 38-летний гражданин России и 41-летний киргиз. Тела альпинистов нашли и спустили с горы.

Предварительно причиной смерти назвали переохлаждение.

Пик Ленина находится на границе Киргизии с Таджикистаном и является одной из самых труднодоступных вершин Центральной Азии. Его высота составляет 7 134 метра над уровнем моря.

В конце июля австралийский и канадский альпинисты были найдены мертвыми на второй в мире после Эвереста по высоте горе К2 в Пакистане. Вершину называют «Дикой горой», поскольку она унесла жизни 86 альпинистов. А в 2008 году под сошедшей лавиной погибло сразу 11 участников экспедиции.

Найденные в июле тела идентифицированы как австралийский альпинист Мэтью Икин и канадский альпинист Ричард Картье. Они пропали без вести за неделю до обнаружения во время спуска из лагеря 2 в лагерь 1, писала британская газета The Guardian.

Афганское издание Pajhwok сообщило, что афганец Али Акбар Сакхи также погиб на К2 на прошлой неделе от сердечного приступа при спуске с горы.