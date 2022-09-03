Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в нефтегазовой отрасли 00:30
Джабаров: уход Кадырова с поста главы Чечни стал бы потерей для России 00:24
Украинка Костюк снова отказалась пожать руку сопернице из Белоруссии на US Open 00:23
Политолог Заболоцкий назвал причину покушения на вице-президента Аргентины 00:19
На Украине пригрозили тюрьмой за участие в референдумах об объединении... 00:09
Российский боец Копылов одержал первую победу в UFC на турнире в Париже 00:09
Бывший вице-премьер Республики Сербской вышел на свободу после 23 лет заключения 00:00
«Барселона» на выезде разгромила «Севилью»... 03.09.2022, 23:53
«Энергоатом» заявил об отключении пятого энергоблока Запорожской АЭС 03.09.2022, 23:46
Полузащитник «Динамо» Захарян заявил, что не смог отказаться от... 03.09.2022, 23:45
Общество

«До раненых спасатели доберутся только через 12 часов»: что известно о гибели 5 туристов на Камчатке

Прокуратура Камчатки назвала срыв в пропасть причиной гибели туристов на вулкане

close
100%
Елена Верещака/ТАСС
Пять человек погибли на Камчатке во время восхождения на вулкан Ключевская Сопка. По данным прокуратуры региона, туристы сорвались в пропасть. Два человека из группы получили травмы – один из туристов и гид. Спасатели сразу не могут подняться на высоту 4200 м, поэтому эвакуация пострадавших назначена на завтра.

Пятеро туристов погибли при восхождении на самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевскую Сопку на Камчатке. Двое участников группы ранены, сообщает в своем Telegram-канале прокуратура Камчатского края.

«По предварительной информации, пятеро туристов зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области) при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие», — заявили в ведомстве.

Во вторник, 30 августа, туристы начали восхождение на Ключевскую Сопку – вулкан высотой 4800 м. За сутки до трагедии группа из 12 человек разделилась: трое туристов остались в лагере на высоте 3300 метров, девять человек отправились в гору дальше. На высоте 4200 метров пятеро туристов погибли. Еще двое пострадали: один из туристов находится без сознания, гид тургруппы сломал ногу.

«По предварительной информации, 3 сентября текущего года, находясь на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты не менее пяти человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим», – уточнили в пресс-службе регионального СК.

3 сентября один из гидов вышел на связь со спасателями и сообщил о трагедии. Сейчас продолжается операция по эвакуации раненых альпинистов.

«Вертолет прибыл на место. Задача находящихся на его борту специалистов — эвакуация пострадавших», — заявили в пресс-службе правительства Камчатки.

Однако сразу на такую высоту спасатели подняться на могут, они должны пройти акклиматизацию. В связи с этим они остались на ночевку в лагере на высоте 3300 м. До выживших туристов спасатели доберутся только через 12 часов.

«На высоту, где произошла трагедия, они выдвинутся, ориентировочно, в 06:00 4 сентября», — отметили в правительстве региона.

Связь с выжившими туристами поддерживается по спутниковому телефону гида. «Туристам, которые сейчас находятся на высоте, даны рекомендации спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения. После эвакуации пострадавших будет приниматься решение о том, как эвакуировать с большой высоты тела погибших», — добавили власти края.

Тургруппа была зарегистрирована по всем требованиям МЧС. По факту трагедии прокуратура края проверит организацию и проведение тура.

Опасный спорт

Альпинизм остается по-прежнему одним из самых опасных для жизни видов спорта. 30 августа два альпиниста — из России и Киргизии — погибли в горах во время восхождения на пик Ленина.

Уточняется, что на высоте 6100 метров пика Ленина скончались 38-летний гражданин России и 41-летний киргиз. Тела альпинистов нашли и спустили с горы.

Предварительно причиной смерти назвали переохлаждение.

Пик Ленина находится на границе Киргизии с Таджикистаном и является одной из самых труднодоступных вершин Центральной Азии. Его высота составляет 7 134 метра над уровнем моря.

В конце июля австралийский и канадский альпинисты были найдены мертвыми на второй в мире после Эвереста по высоте горе К2 в Пакистане. Вершину называют «Дикой горой», поскольку она унесла жизни 86 альпинистов. А в 2008 году под сошедшей лавиной погибло сразу 11 участников экспедиции.

Найденные в июле тела идентифицированы как австралийский альпинист Мэтью Икин и канадский альпинист Ричард Картье. Они пропали без вести за неделю до обнаружения во время спуска из лагеря 2 в лагерь 1, писала британская газета The Guardian.

Афганское издание Pajhwok сообщило, что афганец Али Акбар Сакхи также погиб на К2 на прошлой неделе от сердечного приступа при спуске с горы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть