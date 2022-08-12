«Обычно такие наказания дают условно». Суд отправил «скопинского маньяка» под домашний арест

Суд отправил под домашний арест «скопинского маньяка». Виктор Мохов, которого подозревают в сокрытии убийства, пробудет под домашним арестом чуть меньше двух месяцев. Он признался, что помог подозреваемому в убийстве спрятать тело во дворе заброшенного дома. По статье об укрывательстве преступления Мохову может грозить лишение свободы на два года. Ранее Мохов отсидел почти 17 лет за то, что в 2000 году похитил, изнасиловал и удерживал 4 года в подвале двух школьниц.

Скопинский районный суд Рязанской области отправил Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», под домашний арест на 1 месяц и 25 дней, то есть до 7 октября. Его подозревают в сокрытии убийства.

Ему запретили покидать помещение, где он проживает, общаться с потерпевшими и обвиняемыми по уголовному делу, а также со свидетелями, понятыми и экспертами, участвующими в деле.

«Также ему запрещены отправка почтовых и телеграфных отправлений, использование средств связи, интернета, за исключением телефона для вызова скорой, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧС, а также для общения с контролирующими органами и со следствием», — указали в пресс-службе суда.

10 августа в отношении Мохова возбудили уголовное дело об укрывательстве преступления. По предъявленной статье (ст. 316 ч. 2 УК РФ) ему грозит штраф в размере до 200 000 руб. или лишение свободы сроком до двух лет.

Новое уголовное дело

7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе обнаружили тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили дело об убийстве. Подозреваемого быстро задержали. Он дал признательные показания.

Жертвой убийства стал 43-летний Сергей Щукин, который, как и Мохов, недавно вышел из тюрьмы. По данным РЕН, они познакомились в социальной столовой.

Следователи выяснили, что 2 августа, в день ВДВ, собравшиеся в доме у Мохова устроили пьяное застолье. 39-летний знакомый Мохова Евгений Полищук повздорил с Щукиным. По данным Telegram-канала Baza, «скопинский маньяк» предположил, что Щукин украл у него гуся, и тогда Полищук ударил «вора» в шею локтем. Тот скончался.

Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый перенес тело во двор заброшенного дома. Мохов признался, что помог подозреваемому оттащить тело и спрятать его. Telegram-канал «112» уточняет, что тело погибшего переносили в одеяле.

«С целью сокрытия следов преступления подозреваемый вместе со своим знакомым ночью переместил тело погибшего во двор соседнего заброшенного дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ «укрывательство преступления», — рассказали в СК России.

Допрос и признание

11 августа Следственный комитет опубликовал видео допроса Мохова. На записи «скопинский маньяк» признал, что помогал скрыть следы убийства.

«Я слышу какие-то там звуки, удары какие-то. И после он [подозреваемый] заходит и говорит: «Ребята, я, по-моему, убил», — сказал Мохов.

Кроме того, как сообщает телеканал «360», мать подозреваемого в убийстве рассказала, что ее сын постоянно пил, нигде не работал и неделями не появлялся дома. По ее словам, он ушел из дома, пообещав вернуться через полтора часа, а в итоге пропал на три дня.

«Куда хотел, туда и попал. Допрыгался. <…> Они где-то пили, у него нормальных друзей нет, такая же алкашня. <…> Он то ли ударил, то ли хотел оттолкнуть, но попал локтем в кадык малому. Насмерть», — сказала мать задержанного.

Мохов в ходе оперативного эксперимента показал, как помогал спрятать тело.

Почему его не отправили под стражу?

Юрист Василий Воробьев объяснил «Газете.Ru», почему «скопинского маньяка» не отправили в СИЗО после убийства в его доме.

По словам эксперта, решение о помещении Мохова под домашний арест может свидетельствовать о том, что его могут не привлечь к реальному лишению свободы.

«Лишение свободы по такой статье маловероятно. То есть два года лишения свободы, обычно такие наказания дают условно. Но у нас человек ранее судимый и, учитывая, что это было неоднородное преступление, если бы он был ранее судим за убийство, это было более опасно. Обычно у адвокатов есть такая практика: если человека отправили под стражу, ему практически наверняка грозит лишение свободы. Если же человека не собираются привлекать к реальному лишению свободы, то, как и в нашем случае, назначают меру пресечения в виде домашнего ареста. Вероятность того, что его привлекут к уголовной ответственности и лишению свободы, она невелика», — рассказал Воробьев.

При этом юрист отметил, что дело могут переквалифицировать в статью о соучастии в преступлении. «Все будет зависеть от того, что установит следствие», — сказал он.

По словам Воробьева, домашний арест помогает контролировать и отслеживать местонахождение человека, не вырывая его полностью из его привычных условий, при этом надежно ограничивая человека от совершения преступлений.

«Учитывая, что на нем и так лежат определенные ограничения, в виде запрета покидать дом в темное время суток, покидать муниципальное образование, в котором он проживает, скорее всего, суд склонялся к версии по домашнему аресту. Домашний арест – это не самые тяжкие дела <…> Скорее всего, на данном этапе [оснований] утверждать, что его посадят в тюрьму, у них нет», — заключил юрист.

Арест на 10 суток

9 августа Мохов получил 10 суток административного ареста за несоблюдение административных требований — не ночевал у себя дома на момент ночной проверки, хотя ему запрещено покидать дом после 22 часов.

Прозвище «скопинский маньяк» мужчина получил за похищение двух школьниц в 2000 году. Девушки 14 и 17 лет провели в его подвале почти четыре года, постоянно подвергаясь избиениям и сексуальному насилию. В неволе одна из девушек дважды рожала от Мохова, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать квартирантке Мохова записку в обложке аудиокассеты. В мае 2004 года их освободили.

Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Он освободился в 2021 году, отбыв весь срок.

Решением суда за ним установили надзор на шесть лет. На это время ему нужно регулярно отмечаться в полиции, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Кроме того, «скопинскому маньяку» запретили общение с журналистами, в том числе в сети, и посещать кафе. В отношении него также ввели запрет на нахождение ближе чем на расстоянии в 100 метров от детских садов, школ, детских поликлиник и больниц.