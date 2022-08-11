«Скопинский маньяк» Мохов признался в новом преступлении

В доме «скопинского маньяка» произошло убийство, сообщают СМИ. Следственный комитет возбудил дело в отношении Виктора Мохова: его подозревают в сокрытии убийства мужчины, совершенного его знакомым. Первый генпрокурор РФ Валентин Степанков считает, что «скопинскому маньяку» грозит до двух лет лишения свободы. При этом сегодня, 10 августа, Мохов получил десять суток ареста за нарушения дисциплины — он не ночевал дома.

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов задержан по подозрению в сокрытии убийства. Об этом сообщает «Московский Комсомолец Рязань».

Преступление в доме Мохова было совершено еще неделю назад. 39-летний подозреваемый, знакомый Мохова, был в гостях у «скопинского маньяка» и во время пьяной ссоры ударил локтем в шею второго гостя. От полученного увечья мужчина скончался.

«С целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый вместе со своим знакомым в ночное время переместил тело погибшего во двор заброшенного дома», — сообщило Следственное управление СК по Рязанской области.

Тело обнаружили 7 августа. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений).

По данным СУ СК, Мохов дал признательные показания в «заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления». Подозреваемый в убийстве в доме «скопинского маньяка» также заявил, что тот помог ему спрятать труп после содеянного. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В 2004 году Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима за насилие и издевательства над двумя девушками в бункере, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

Мохов вышел из колонии 3 марта 2021 года. В течение шести лет ему запрещено посещать массовые мероприятия, находиться на улице ночью и без разрешения уезжать из Скопинского района. Четыре раза в месяц Мохов обязан отмечаться в полиции.

Два года точно

Первый генпрокурор России Валентин Степанков заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что «скопинскому маньяку» Виктору Мохову в лучшем случае грозит до двух лет лишения свободы.

«Если верить тому, что установлено на первых стадиях расследования, то сейчас следователю необходимо провести работу на разделение ответственности Мохова: или это может свестись только к не обещанному укрывательству преступления, или он являлся соучастником этого преступления, как пособник. В первом случае статья, надо сказать, не самая строгая. С учетом его личности, Мохов максимум может получить до двух лет. Ну и полиция вздохнет, если отправит его на этот срок в места лишения свободы. Соучастие же в умышленном убийстве — это более тяжкая статья, и, конечно, не два года лишения свободы, как за укрывательство», — пояснил Степанков.

Первый генпрокурор напомнил о своем прогнозе, по которому Мохов после освобождения в 2021 году вряд ли вернется к насилию, за которое отбывал наказание более 16 лет.

«В силу обстоятельств он к ним не вернулся, но вел такой образ жизни, который позволял друзьям-собутыльникам распивать спиртные напитки в его доме. Я думаю, что какой-то упрек можно высказать и участковому, который, вполне возможно, не каждый вечер проверял, чем этот Мохов занимается. Вокруг него собирались люди с такими отрицательными свойствами характера и поведения, что привело к этой трагедии, к возможному убийству», — сказал Степанков.

10 августа Виктор Мохов получил десять суток ареста за нарушения дисциплины. Соответствующее решение вынес Мировой суд судебного участка Скопинского районного суда Рязанской области.

Как рассказали ТАСС в секретариате Рязанского областного суда, поводом для ареста мужчины стало повторное несоблюдение административных требований. По данным суда, Мохов не ночевал дома.