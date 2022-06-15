В Москве нашли мертвым отставного генерал-майора СВР. Кем был Лев Соцков

В московской квартире на улице Новаторов был найден мертвым генерал-майор СВР в отставке, писатель Лев Соцков. Рядом с телом нашли наградной пистолет – за службу в Монголии. Популярность он получил как составитель сборников рассекреченных архивов — в том числе о работе разведки СССР накануне войны.

Следственный комитет (СК) проводит в Москве проверку по факту гибели отставного генерал-майора Службы внешней разведки (СВР) и КГБ Льва Соцкова. Как сообщает газета «Коммерсантъ», 90-летний разведчик в последнее время страдал от нескольких тяжелых заболеваний.

Вместе с женой Соцков жил на улице Новаторов на юго-западе столицы. Сегодня навестить бабушку и дедушку приехала внучка. Пока супруга открывала ей дверь, генерал зашел в ванную и заперся. Раздался громкий звук.

Открыв дверь, бабушка и внучка увидели тело генерала. Рядом лежал наградной пистолет – Соцков его получил в честь юбилея дружбы России и Монголии.

Оружие направлено на экспертизу. Родных и близких ветерана опрашивают следователи. По данным источника «Ъ», возбуждать уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства») не будут с учетом всех обстоятельств.

«К великому несчастью, не стало Льва Филипповича Соцкова. Для сотрудников пресс-бюро это стало личной трагедией, поскольку Лев Филиппович внес огромный вклад в историографию отечественной внешней разведки, рассказывая о блестящих достижениях наших разведчиков», — сообщил РИА «Новости» глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Лев Соцков родился в 1932 году в Ленинграде. Окончив МГИМО, он более 40 лет прослужил во внешней разведке – сначала в 1-м управлении КГБ СССР, после – в Службе внешней разведки РФ.

Известность генерал получил благодаря ряду книг о работе советских разведчиков накануне и во время Второй мировой войны, а также сборникам рассекреченных СВР документов «Прибалтика и геополитика» и «Секреты польской политики», а также «Агрессия» — о нападении гитлеровской Германии на СССР.

Одна из его книг «Код операции – «Тарантелла»» посвящена одноименной операции советской внешней разведки. С 1930 по 1945 год НКВД пыталась установить контроль за деятельностью английской разведки в отношении СССР и продвинуть определенную информацию в правящие круги Великобритании — подтолкнуть Лондон к более тесному экономическому сотрудничеству с СССР. В донесениях британским властям раскрывались вопросы, связанные с положением в высшем советском руководстве, деятельностью на международной арене, состоянием экономики и отдельных отраслей промышленности страны, а также аспектами военного строительства. Итоги операции «Тарантелла» остаются сравнительно неясными.

За эту книгу отставной генерал-майор Соцков был удостоен премии СВР.

В 2011 году в канун 70-й годовщины с начала Великой Отечественной войны Лев Соцков представлял сборник рассекреченных СВР документов «Агрессия». В него вошли донесения, поступавшие от советских разведчиков в Кремль с 1938 по 1941 год. Из сборника следует, что разведданные позволили советским властям понимать неизбежность нападения Гитлера на СССР.

«Материалы дают возможность читателю сделать собственные выводы о роли разведки в информировании руководства страны, о подготовке фашистов к нападению на СССР, и о личной ответственности Иосифа Сталина за бездействие, которое поставило на край гибели нашу страну в первый период войны, а также о причинах чудовищных людских потерь, которые понес советский народ в этой войне. Кроме того, по-новому можно взглянуть на миф о внезапном нападении на СССР фашистов, который долгие годы являлся ширмой, скрывающей правду», — писали РИА «Новости».

Сам генерал-майор в отставке Соцков говорил, что Сталин больше всего боялся обвинений в развязывании войны, в том, что он сделал первый шаг.

«Если бы тогда мы осуществили упреждающие меры, СССР мог бы оказаться агрессором. Мы стояли перед угрозой войны на два фронта – на Западе и на Востоке. Да, Сталин, видимо боялся. Другим ничем объяснить его действия нельзя. Я, когда изучал эти документы, сам удивлялся, как еще нужно докладывать Сталину, чтобы было понятно. Информация о подготовке нападения шла отовсюду», — говорил экс-разведчик.

Он также заявил, что «миллионером, работая в разведке, никогда не станешь», но без разведслужбы государство в современном мире обойтись не может.