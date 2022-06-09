«Флаг Бангладеш с картошкой»: в соцсетях раскритиковали логотип российского «McDonald's»

Сеть ресторанов быстрого обслуживания, пришедшая на смену McDonald's, выбрала логотип. Однако пользователи социальных сетей раскритиковали новую торговую марку, уличили ее разработчиков в плагиате и высмеяли эмблему за цветовую гамму и рисунок.

Символ качества продукции

В пресс-службе компании рассказали «Известиям», что на новом логотипе изображены главные символы сети ресторанов — две палочки картошки-фри желтого цвета желто-оранжевый бургер.

В компании также отметили, что зеленый фон новой торговой марки «символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости».

С четверга сеть ресторанов запускает новую рекламную кампанию, в которой будет использоваться этот логотип.

В компании добавили, что пока не выбрали название для ресторанов, уточнив, что «работа в этом направлении еще идет», есть восемь наименований, которые зарегистрированы в Роспатенте, включая «Тот самый» и «Свободная касса».

Первые 15 точек сети должны открыться в Москве и Московской области 12 июня. Всего до конца июня около 200 ресторанов закрывшейся сети возобновят работу в России под новым брендом.

«Две сосиски и лужа кетчупа»

Пользователи соцсетей восприняли новую торговую марку «в штыки». Многие даже заподозрили ее разработчиков в плагиате. В частности, граждане заметили, что логотип компании, заменившей McDonald's, похож по цветам на флаг Бангладеш. К кругу на эмблеме новой сети ресторанов добавлены только две линии.

Кроме того, новый торговый знак напоминает логотипы украинской сети заправок Wog, Adidas, сети отелей Marriott, социальной сети Now и американской компании Warner Music Group.

Некоторым пользователям не понравился рисунок на логотипе. «У них котлетка из булок выпала», «Две сосиски и лужа кетчупа», «две палки и помидор», «Ноги футболиста и мяч» — россияне стали делиться друг с другом ассоциациями к изображению на новой торговой марке.

Многим также не понравилась цветовая гамма логотипа, особенно «болотно-зеленый» фон.

«Темно-зеленый как-то тяжести придает. Не просто зашел и покушал, а как бы с напрягом», — предположил один из пользователей «ВКонтакте».

«Лучше б не позорились», — написали несколько человек. Они также задались вопросом, во сколько обошлась разработка новшества.

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале тоже раскритиковала новый логотип компании.

«Новый логотип чудовищный. Какие-то темные, безрадостные цвета, этот вот мрачный зеленый, тусклый оранжевый, который как бы картошка фри (кружок это как бы бургер)», — написала она.

По мнению Собчак, новые цвета и сам логотип получились «унылыми» по сравнению с оригинальными.

«Ну хорошо, вот забираете вы бизнес, но красиво можно это как-то обставить?» — спросила телеведущая.

Собчак также призвала подписчиков оценить новый логотип компании, и многие в комментариях были с ней согласны.

Закрытие McDonald's

После начала военной спецоперации России на Украине Washington Post сообщил 8 марта со ссылкой на главу компании Криса Кемпчински, что McDonald's закроет все 850 ресторанов в России.

А в пресс-службе компании уточнили 11 марта, что точки сети приостановят свою работу с 14 марта.

16 мая McDonald's опубликовала на портале PR Newswire заявление, в котором объявила об уходе с российского рынка после 32 лет работы в стране. Компания также заявила о намерении продать «весь свой портфель ресторанов» в России местным покупателям.

При этом в McDonald's подчеркнули, что новый владелец не сможет использовать название, логотип, брендинг и меню «Макдоналдс», хотя компания «продолжит сохранять свои товарные знаки в России».

Источник ТАСС в компании рассказал, что «McDonald's вернется в Россию в июне под новым брендом. При этом будут сохранены рабочие места, как и 90% поставщиков.

19 мая стало известно, что российский бизнес McDonald's приобрел один из местных франчайзи американской корпорации — компания «ГиД» нефтяника из Новокузнецка Александра Говора.

С 2015 года Говор и его компания «ГиД» управляли 25 ресторанами бренда в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Александр Говор — сооснователь нефтеперерабатывающей «НефтеХимСервис» (за 2021 год выручка 97,5 млрд рублей, прибыль — 483 млн рублей, согласно данным «СПАРК.Интерфакс»). Бизнесмен также владеет отелем Park Inn и сетью частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.