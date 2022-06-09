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«Известия» показали новый логотип компании McDonald's в России

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Пресс-служба ООО «Система ПБО»

Пресс-служба новой компании, которая будет работать вместо сети ресторанов быстрого питания McDonald's, показала «Известиям» новый логотип.

На нем изображены две желтых палочки картошки-фри и желто-оранжевый бургер на зеленом фоне. Последнее, как объяснили в пресс-службе, обозначает «качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости».

В компании также рассказали, что собираются запускать рекламную кампанию с этим логотипом, однако название новой сети еще неизвестно. Пока в фирме сосредоточены на восьми возможных наименованиях, зарегистрированных в Роспатенте.

Ранее стало известно, что оригинальные рестораны McDonald's продолжат работу по франшизе на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга до 2023 года.

«Газета.Ru» подробно рассказывала о деталях ребрендинга известной сети ресторанов быстрого питания.

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