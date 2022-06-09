Бывшая сеть McDonald's запускает рекламную кампанию 9 июня

Сеть общепита, которая придет на смену McDonald's, запускает 9 июня рекламную кампанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООО «Система ПБО», которое управляет сетью ушедшего из России McDonald's.

В компании заявили, что в рекламе будет использоваться новый логотип с главными символами ресторана — две палочки картофеля фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого.

«Зеленый фон логотипа символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли наши гости», — добавили в «Системе ПБО».

Отмечается, что утвержденного названия у сети пока нет.

Первые 15 ресторанов McDonald's откроются после ребрендинга в Москве и Подмосковье 12 июня. В обновленном меню останется большинство привычных позиций, хотя их названия изменятся. Подробнее о новой сети быстрого питания — в материале «Газеты.Ru».