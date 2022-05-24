«IT — это не про удобство, а про дисциплину»: чем хороша и чем плоха отрасль

Активные меры поддержки отрасли заставляют многих россиян задуматься о переквалификации в IT. О том, так ли это просто и не грозит ли нам профицит IT-специалистов, рассуждают эксперты.

IT-специалисты довольно быстро стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они стоят за уже привычными доставками, подписками, чат-ботами, электронными сервисами. Сейчас в период неопределенностей некоторые из них покинули страну, однако правительство старается принимать все необходимые меры, чтобы минимизировать отток специалистов и при этом простимулировать саму отрасль. При этом, по мнению экспертов hh.ru, признаки, говорящие о том, что уехавшие из страны специалисты массово рассматривали увольнение из российских компаний и поиск работы в иностранных, пока что не найдены.

Вместе с тем, по данным исследования РОЦИТ, 49% россиян активно интересуются сферой информационных технологий, а 27% респондентов хотели ли бы переквалифицироваться и работать в IT. Благодаря активному развитию российского EdTech рынка, сегодня существует множество простых решений, которые позволяют сравнительно легко и быстро получить новую профессию, связанную с IT и не только.

«Там, где нужен специалист по информационной безопасности, совершенно точно нужны и все остальные специалисты: дизайнеры, продакты, маркетологи, бизнес-аналитики. IT — это не про какое-то одно направление и не только про «код». Для бизнеса — это целая экосистема функций, разные направления работы, связанных технической и человеческой инфраструктурой для успеха компании», — отметила GR-директор «Нетологии» Валентина Куренкова, добавив, что успех возможен только в том случае, если все функции работают в партнерстве — и информационная безопасность в одном департаменте, и дизайн в соседнем, при этом и те, и другие крайне востребованы.

Свобода и самодисциплина

Большинство желающих податься в IT главными мотиваторами называют возможность удаленной работы, высокий уровень заработной платы в отрасли и большие карьерные возможности. Однако развитие технологий порождает множество заблуждений и иллюзий — кажется, что переквалифицироваться сейчас довольно легко. Но на самом деле любая учеба, в особенности, в новой сфере и такой непростой, как IT — это не про удобство, а про дисциплину и навыки самоорганизации, предупреждает генеральный директор образовательной компании MAXIMUM Education Михаил Мягков.

По его словам, в реальности учеба «как хочешь и когда удобно» превращаются в то, что лишь 10-30% людей проходят такие курсы до конца. Такая статистика звучит не так привлекательно, как продающий слоган «Освой новую профессию за три месяца». И даже тот факт, что за обучение заплачены деньги, повышает ожидания, но не мотивацию. А именно мотивация и вовлеченность являются одними из основных драйверов успеха в любом образовании, говорит эксперт.

«В этом смысле обучение ИТ-профессиям в университете или на курсах ничем не отличается от любой другой учебы. Важно не только видеть цель, но и понимать зачем она тебе нужна. Даже если профессия не требует нескольких лет обучения, это не значит, что образование не нужно. Примеры программистов с сертификатами курсов сложно масштабировать, и они все-таки не доказывают бесполезность традиционного образования», — полагает Мягков.

В идеале у IT- специалиста должен быть некий базис, который предполагает не только и не столько технические и IT-компетенции, а набор навыков, необходимых для успешного личностного и профессионального развития любого человека в современном мире, говорит исполнительный директор по работе с органами государственной власти международной школы программирования «Алгоритмика» Павел Шклюдов. Это может быть креативность, критическое мышление, коммуникабельность, умение работать в команде. Причем начинать формировать и развивать эти навыки лучше уже на этапе начального школьного образования, считает эксперт.

Угроза профицита

По данным исследования кластера EdTech Российской ассоциации электронных коммуникаций, треть учеников крупнейших школ онлайн-образования нашли желанную работу после окончания курсов и вполне довольны этим поворотом жизни. Вероятно, такой опыт может вдохновить и других людей на кардинальную смену деятельности, но не приведет ли это в конечном итоге к профициту IT-специалистов и оттоку студентов и университетов? По словам Валентины Куренковой, за последние 20 лет количество россиян с дипломом о высшем образовании сильно выросло.

При этом объем вакансий для дипломированных специалистов не превышает 30% от общего числа вакансий на рынке, что говорит о переизбытке таких соискателей, а реальной необходимости в них может и вовсе не существовать. Однако эксперт обращает внимание на тот факт, что это не относится к профессиям, которые требуют полноценного многолетнего погружения, практики и стажа, например, врачам и инженерам. Но стать IT-специалистом действительно проще и быстрее через частную образовательную организацию.

При этом стоит помнить, что у каждого специалиста есть своя бизнес-задача и роль, и даже если сейчас мало каких-то вакансий на рынке, их количество скорее всего вырастет в ближайшем будущем. Желающим переквалифицироваться стоит подумать о высокой конкуренции в сфере. Текущий профицит цифровых профессий будет убирать с рынка соискателей невысокого уровня, кризис оставит после себя профессионалов, а остальные специалисты скорее всего уйдут искать себя в других сферах. Поэтому вне зависимости от ситуации стоит продолжать развивать навыки и компетенции для своей профессии.