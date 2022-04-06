Работа или оплачиваемое хобби: преимущества и минусы самозанятости

Самозанятым может стать любой совершеннолетний россиянин, который хочет работать сам на себя, при этом ему необязательно увольняться с основной работы — законодательство не запрещает одновременно работать по найму и развивать свое дело, которое может приносить дополнительный заработок. Об основных правилах и обязательствах самозанятых, какой деятельностью они не имеют права заниматься, плюсы и минусы работы на себя и практические советы начинающим самозанятым гражданам, — в материале «Газеты.Ru».

Кто может стать самозанятым

В условиях нестабильной геополитической ситуации и введения санкций многие россияне задумываются о дополнительном заработке. Востребованность подработки подтверждает исследование сервисов «Авито Работа» и GigAnt: 66% респондентов ответили, что планируют искать подработку в ближайшие три месяца.

«Востребованность в подработке выросла в два раза. Дополнительную занятость ищут все: и работники цифровых профессий, и те, кто связан с физическим трудом», — отмечает управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

В России такое понятие как «самозанятость» возникло пять лет назад и новый статус внедрялся в нескольких пилотных регионах, а к 2020 году практику распространили на все регионы России. По данным Федеральной налоговой служба (ФНС), опубликованным в конце января этого года, в стране официально зарегистрировано 4 млн самозанятых.

Как объясняет коммерческий директор и кофаундер Jump.Finance Михаил Кириченко, к самозанятым относятся люди, которые работают без привлечения сотрудников, самостоятельно находя клиентов для реализации своих товаров или услуг, и выплачивая налог с полученного дохода.

Иначе говоря, статус самозанятого позволяет легализовать доход тем, кто работает самостоятельно.

«Стать самозанятым может любой житель РФ, в том числе и индивидуальный предприниматель. Главное условие – у него не должно быть наемных сотрудников. Оформить самозанятость легко: скачать на телефон приложение от ФНС «Мой налог» и зарегистрироваться, а затем отмечать свои доходы и выдавать чеки заказчикам. Для регистрации потребуются только данные паспорта и ИНН», — пояснил эксперт.

При этом, в конце каждого месяца налог рассчитывается автоматически, исходя из внесенных в приложение доходов. От самозанятого же требуется только вовремя оплачивать налоги.

Говоря о налоговой ставке, она составляет 4% при сотрудничестве с физическими лицами и 6% — с юридическими лицами. С учетом налогового вычета ставки снижаются — 3% и 4% соответственно.

Важным моментом является то, что при оформлении самозанятости появляется потолок в доходах, который нельзя превышать — заработать можно до 2,4 млн рублей.

В случае, если заработок превысил установленную сумму, то статус самозанятого автоматически теряется. Обойти это не удастся: приложение «Мой налог» не позволит задекларировать большую сумму. Чтобы этого избежать, можно перейти в статус ИП и продолжать свою деятельность, добавляет Кириченко.

Также, решая оформить себе статус самозанятого, необходимо учитывать, что у него есть как плюсы, так и минусы.

«Самозанятые не обязаны уплачивать страховые взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС, в связи с чем права на получение выплат по «больничным», пенсии и прочих подобных выплат не появляется. Однако самозанятые вправе отчислять добровольные платежи в Пенсионный фонд для формирования своих пенсионных накоплений», — поясняет член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.

Кто не может быть самозанятым

Стоит помнить, что самозанятым доступны не все сферы деятельности, замечает юрист Скрябина. Так, не вправе применять специальный налоговый режим:

— лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров, подлежащих маркировке (табак, алкоголь, ювелирные изделия и т.д.);

— лица, осуществляющие перепродажу товара не собственного производства;

— лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;

— лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях или ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии и агентских договоров.

«Здесь важно отметить, что признаками трудовых отношений являются: исполнение конкретной трудовой функции; личный характер выполнения работ; установление рабочего времени и его учет; установление заработной платы.

То есть работников в прямом смысле этого слова самозанятый иметь не может, но закон не запрещает нанимать граждан по гражданско-правовым договорам для выполнения конкретной работы с конкретным результатом», — отметила юрист.

Также, добавляет Кириченко, самозанятым нельзя сдавать в аренду недвижимость, продавать автомобили или заниматься доставкой товара без контрольно-кассовой техники.

В целом, любая другая деятельность, не попадающая под запрет, доступна для самозанятого. Однако, например, для медицинской или охранной деятельности потребуется приобретение лицензии или специализированного помещения, подчеркивают эксперты.

Топ 5 практических советов для самозанятых

Важный элемент повышения личной эффективности, в особенности для самозанятых, – грамотное распределение рабочего времени, подчеркнул Михаил Кириченко. Так, важно фокусироваться и следить, куда именно уходит ваше время в период работы.

«Я выделил два направления, на которых важно концентрироваться и которые важно сочетать друг с другом: основная деятельность и саморазвитие с обучением. Основная деятельность — это то, что приносит доход здесь и сейчас, то есть деньги, на которые мы живем. Обучение — ваш вклад в будущий заработок в виде продукции или услуг лучшего качества или меньшего времени создания. Комбинировать эти два данных направления нужно максимально органично», — посоветовал эксперт.

Если говорить о времени, очень важно не запутаться в повседневной «операционной деятельности» и упорядочить свои дела, добавляет Кириченко. Он советует завести для себя правило обязательно вести по воронке статусов каждый заказ. Это позволит строго контролировать все оплаты и находить узкие места в эффективности своей работы.

«Для небольшого количества заказов (до 10 в день) вполне подойдет обычный Excel. Да, он очень прямолинейный, но в простоте и заключается его сила. Если заказов больше или есть потребность организовать, к примеру, программу лояльности для клиента, стоит рассмотреть возможность использования CRM системы. К счастью, современные системы достаточно просты и понятны обычным пользователям «из коробки», несмотря на их очень большие возможности настройки под крупный бизнес», — продолжил Кириченко.

Эксперт подчеркивает, что самозанятость опасна размытием границ между личным и профессиональным. Для разделения нужно завести отдельный банковский счет, аккаунт для корреспонденции, расписать график работы и отдыха.

«Еще один хороший лайфхак — это включение на устройствах режима «не беспокоить». Тут работает все то же самое, что и в классическом частном бизнесе — когда человек пытается хорошо делать свой бизнес, он тратит на него все возможное время, а в результате теряет ресурс и, что самое парадоксальное, делает себе и бизнесу хуже», — сказал эксперт.

Автоматизировать все, что возможно — еще один важный совет самозанятым. Это относится к приему оплат, обмену документами, выставлению чеков. А все, что нельзя автоматизировать, можно делегировать. Самозанятые не могут иметь наемных сотрудников, но самозанятые могут работать с другими самозанятыми. Это значит, что простые рутинные действия, которые забирают ресурс, всегда можно перепоручить, рекомендует Кириченко.

«Потерять фокус с основной деятельности очень просто, особенно если самостоятельно заниматься ведением страниц в соцсетях, отвечать на поступающие сообщения, вызывать курьеров и отправлять заказы, вести бухгалтерию», — отметил он.