В России снимут часть ограничений для посетителей театров, музеев и кафе

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал рассмотреть послабление антиковидных ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России наметилась тенденция к снижению заболеваемости, а из-за специфики «омикрон»-штамма ограничения могут смягчить в музеях, театрах, фитнес-центрах и заведениях общепита.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала смягчить противоэпидемические меры в отношении музеев, театров, школ, фитнес-центров, мест общепита из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса. Об этом она заявила в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, меры, которые власти предлагали два года и год назад, были связаны с предшественниками варианта «омикрон».

«Сегодня можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в РФ», — заявила Попова.

Она обратила внимание, что клинические и эпидемиологические особенности «омикрона» позволяют изменить требования при посещении музеев, театров, общепита и фитнес-центров. По словам Поповой, рекомендации можно пересмотреть только для той ситуации, которая связана с распространением омикрон-штамма.

Роспотребнадзор может завершить пересмотр рекомендаций по ковиду для различных сфер деятельности в течение 10-14 дней.

«При этом сразу хочу оговориться, что требования к усиленным правилам дезинфекции, которые себя оправдывают, и к масочному режиму при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях мы считаем необходимым сохранить», — подчеркнула глава ведомства.

Также она сообщила о возможности пересмотреть рекомендации для школ. В период стабилизации ситуации с коронавирусом и низких цифр по заболеваемости можно отказаться от обязательного присутствия учащихся одного класса в одном кабинете во время занятий, отметила Попова.

В каждом из регионов России действуют разные ограничения, связанные с посещением общественных мест. В Москве и Санкт-Петербурге при посещении театров, музеев и других заведений необходимо предъявлять QR-код. Также остаются обязательными ношение масок и социальная дистанция около 1,5 м.

Снижение заболеваемости

Попова заявила о «четкой тенденции к снижению заболеваемости» в России. По ее данным, заболеваемость снизилась на 9,8%, а спад наблюдается в 51 регионе страны.

«В Москве снижение [заболеваемости] составило 45,5%, в Московской области - 51%, в Санкт-Петербурге — 21% за прошедшую неделю», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что 85% всех случаев заражения ковидом зафиксировали в 83 регионах, исключение составили Москва и Петербург. Рост заболеваемости наблюдается в 34 субъектах РФ.

Попова призвала не отказываться от вакцинации и других мер профилактики, несмотря на улучшение ситуации.

«Очевидное улучшение эпидситуации на сегодняшний день не является основанием для того, чтобы не продолжать прививочную кампанию или отказаться от тех мер, которые уже приняты и разработаны. Сегодня их нужно соблюдать неукоснительно», — подчеркнула она.

Попова рассказала, что COVID-19 протекает бессимптомно или в форме ОРВИ в 97% зарегистрированных случаев. При этом уровень охвата тестированием на коронавирус остается высоким и позволяет максимально выявлять всех инфицированных.

Кабмин одобрил смягчение ограничений

Российский премьер Михаил Мишустин поддержал предложение Поповой о частичном смягчении ограничений, передает ТАСС.

«Главное здесь — защита здоровья наших людей. Но при этом, конечно же, возможность тех или иных послаблений в работе бизнеса, организаций для детей, для молодежи можно и нужно рассматривать с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе. Поэтому, конечно, это поддерживаю», — сказал премьер-министр.

Мишустин заявил, что оказание плановой медицинской помощи в регионах должно возвращаться в полном объеме по мере улучшения эпидемической ситуации, хотя в целом по стране сохраняется большое количество заболевших.

Премьер-министр поручил Минздраву помогать регионам всем необходимым для оказания медпомощи. «И, конечно, крайне важным остается вопрос вакцинации, ревакцинации. Поддерживайте субъекты РФ в этой работе и объясняйте людям, как прививка помогает сохранить здоровье», — сказал Мишустин.

По словам премьера, коронавирус еще не побежден, а эксперты предупреждают о возможности появления новых мутаций.

«Чтобы региональные системы здравоохранения были готовы к любому сценарию, обязательным остается проведение тестирования граждан на коронавирус», — указал Мишустин.

Он предостерег, что последствия болезни «могут быть самыми серьезными, поэтому уже сейчас надо принимать меры». Глава кабмина вновь призвал граждан пройти вакцинацию или сделать повторную прививку.