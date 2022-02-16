В Москве на треть упало число заражений ковидом

В Москве за неделю на треть снизилось число выявленных случаев заражения ковидом, а также на 15% уменьшилось количество госпитализаций среди заразившихся. В целом по стране темп распространения коронавирусной инфекции продолжает замедляться: в 10 регионах зафиксировали снижение заболеваемости. Тем не менее, ситуация остается достаточно напряженной, а больше всего заболеваний приходится на пожилых людей старше 65 лет.

Число заболевших COVID-19 в Москве за неделю снизилось на треть, а случаев госпитализаций — на 15%. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Абсолютные параметры по Москве еще достаточно высокие, но, тем не менее, динамика позитивная — за неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а количество госпитализаций — на 15%. Только за последние три дня высвободили около тысячи коек», — сказал Собянин.

Он отметил, что в городе начали переводить большие клиники на плановую работу. Власти начали наращивать объемы плановой помощи, уделяя внимание гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, указал Собянин. Мэр также рассказал, что некоторые КТ-центры, работавшие исключительно на прием пациентов с ковидом, переводятся на плановую помощь.

При этом Собянин предупредил, что в поликлиниках ситуация остается достаточно напряженной. Так, за прошедшую неделю зафиксировали 655 тыс. медицинских контактов с больными ОРВИ и ковидом.

«Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Но надеемся, что на следующей неделе ситуация будет вообще находиться уже в приемлемых рамках», — отметил мэр.

Ранее главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что Москва смогла преодолеть пик заболеваемости ковидом, однако призвал не расслабляться при таких высоких абсолютных значениях заболеваемости.

Москва занимает первое место в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 632 914 случаев заражения, из них 11 262 за последние сутки. Выздоровели 2 281 792 человека, умерли от последствий ковида — 40 273.

Ситуация в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России вторую неделю снижаются темпы распространения коронавирусной инфекции.

«В РФ пятую неделю продолжается подъем заболеваемости, эпидситуация остается достаточно напряженной, но необходимо отметить, что если на третьей-четвертой неделе текущего года еженедельный прирост составлял 100%, <...> то вот вторую неделю [подряд] видим замедление темпов роста», — передает слова Поповой ТАСС.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что рост заболеваемости в стране составляет 18,5%, при этом уже в 10 регионах заболеваемость снижается. Тем не менее, цифры ежедневно регистрируемых случаев заражения высокие, что создает напряжение и нагрузку на систему здравоохранения.

Максимальный рост заболеваемости в России приходится на пожилых людей старше 65 лет.

По словам Поповой, 72,5% случаев заболевания приходится на штамм «омикрон», который уже выявлен по всей стране.

«Тяжелые» пациенты

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о росте количества пациентов, госпитализированных с коронавирусом в тяжелом состоянии. По его информации, около 194 тыс. пациентов с COVID-19 в России находятся на лечении в больницах.

«Мы видим, что сегодня и количество госпитализированных в тяжелом состоянии приросло. 10% дополнительно сегодня нуждаются в интенсивной терапии, 2,5% от общего количества госпитализированных находятся на искусственной вентиляции легких», — сказал он.

По словам министра, тяжелое течение коронавируса возможно как у пациентов, заразившихся штаммом «дельта», так и у тех, кто столкнулся со штаммом «омикрон». При этом у пациентов с «дельтой» заболевание протекает тяжелее, чем у инфицированных «омикроном».

По словам Мурашко, около 17% от общего числа заболевших составляют дети. Из них 98% лечатся амбулаторно. При этом порядка 2,3% детей, которых госпитализировали с коронавирусом в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Тестирование на COVID-19

Глава Роспотребнадзора сообщила, что тестирование на прошедшей неделе составило 705 на 100 тыс. населения. Это вдвое выше заданной планки.

По словам Поповой, этот уровень «обеспечивает своевременную диагностику» коронавируса, что позволяет выявить заболевание на ранней стадии и оказать помощь до того, как могут развиться тяжелые формы болезни.

Попова указала, что процент пациентов с пневмонией остается очень низким. «Несколько изменилась структура клинических форм, и на внебольничные пневмонии ковидной этиологии приходится не больше 3%, что связано также <…> с высоким охватом тестированием», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора также сообщила о появлении в России новой тест-системы, которая будет «более устойчива к появлению новых мутаций и также будет более чувствительной».

В России с начала пандемии зарегистрировали 14 659 880 случаев заражения, умерли 342 383 человека.