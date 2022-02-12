Заразный кариес и запах в кабинетах. Какие вопросы раздражают стоматолога

Хирург-стоматолог, челюстной лицевой хирург и главный врач клиники «Элит Дента» Булат Гармаев рассказал «Газете.Ru» о самых популярных вопросах своих пациентов. Врач объяснил, к чему может привести неправильная чистка зубов, почему использовать анестетические гели опасно при прорезывании и зачем идти ко врачу, если зуб поболел, но потом перестал.

«Тру-тру зубы щеткой… Давлю-давлю, а налет никак не счищается. Почему?»

«Надавив на зубную щетку сильнее, лучшего эффекта очищения налета, увы, получить не удастся. Это может повредить десны, в последующем в таком случае может развиться гингивит, пародонтит или рецессия десны, что приведет к оголению части корня зуба.

Чтобы такого не допустить, зубы нужно научиться чистить правильно.

Для этого существуют правила гигиены полости рта: если вы правша, берите зубную щетку в правую руку. Чистить зубы нужно начинать с внешней стороны зубов в левом верхнем сегменте. Если вы левша – с внешней стороны в правом верхнем сегменте. Щетка должна находится под углом 45 градусов от десны. Головкой зубной щетки нужно чистить примерно 1,5-2 зуба за раз выметающими движениями – от десны к зубу. На каждом участке нужно сделать примерно 10 движений. Общее время чистки – 3-4 минуты».

«Можно ли использовать гели с анестетиками для облегчения прорезывания зубов?»

«Можно, но только после назначения врача. В таких гелях могут содержаться опасные компоненты — в частности, для организма ребенка. Например, лидокаин, который при передозировке может привести к нарушению сердечной проводимости вплоть до остановки сердца ребенка».

«Чем постоянно пахнет в кабинете у стоматолога?»

«Запах, который люди привыкли ощущать в стоматологиях, – скорее добрый знак. Так пахнут антисептики. Ассистенты каждый раз используют их, чтобы протереть кресло после приема пациентов.

Иногда случается, что пахнет зубами.

Для этого кабинеты часто проветриваются, чтобы следующие пациенты не ощущали дискомфорт».

«Кариес заразен? Мы же с мужем целуемся, вдруг я его заражу!»

«Кариес не заразен, понятия не имею, откуда взялся этот миф. Кариес возникает как следствие жизнедеятельности микроорганизмов, в процессе которой они выделяют кислоту. Последняя разрушает поверхность эмали, а далее и дентин. Кариес появляется именно так.

Микроорганизмы живут в налетах. Во избежание его развития нужно хорошо чистить зубы и раз в полгода обращаться к врачу стоматологу для проведения профессиональной гигиены полости рта. Это лучшее средство для лечения».

«Куда вы удаленные зубы деваете?»

«Все биологические материалы, в том числе удаленные зубы, утилизируют как медицинские отходы класса В.

Весь мусор делится на три основные категории: А – бумага, упаковка, канцелярия. Все, что не связано с биологической средой, считается обычным мусором. В – все, что связано с биологической средой. Сюда, как уже было сказано, и входят удаленные зубы. Третья категория отходов – С. Это опасные биологически отходы – все, что связано с вирусными агентами, например, ВИЧ, гепатит и так далее».

«Почему изо рта плохо пахнет?»

«Запах изо рта — это самая распространенная патология. Основными причинами запаха изо рта могут быть нелеченые зубы и воспаленные десна. Так называемый хронический или острый пародонтит, гингивит, множественный кариес, налет на языке – все это провоцирует запах изо рта.

Если стоматологу жалуются на подобную проблему, но причина не кроется в вышеуказанном, мы рекомендуем обратиться к другим специалистам и провериться на лор-патологии (заболевание носоглотки, гайморовых пазух, миндалин), болезни ЖКТ, а также убедиться, что запах идет не из легких».

«Зуб иногда болел, но уже перестал. К вам сразу не пошел, потому что перестал же»

«Если зуб болит очень сильно, но через некоторое время перестает, пациенты часто решают, что все прошло. Но серьезно ошибаются. Дело в том, что из острой стадии заболевание зуба перешло в хроническую. Чаще всего из пульпита острая боль переходит в периодонтит. Также часто причина кроется в обострении хронического периодонтита. Заболевание стало хроническим, а острые боли периодически дают себе знать, пока снова не утихают, позволяя периодонтиту протекать в хронической стадии.

Помните, при возникновении зубной боли не нужно ждать, необходимо сразу обращаться к стоматологу, чтобы не упустить болезнь и вылечить зубы, пока их состояние не ухудшилось».