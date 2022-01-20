Собак и кошек обяжут чипировать

Список животных, подлежащих обязательной маркировке и учету, планируют расширить. Сейчас в документе говорится только о сельскохозяйственных животных, хотя эксперты считают необходимым также учет кошек и собак. В Минсельхозе отметили, что это поможет искать потерявшихся питомцев, предотвратить жестокое обращение с ними и наказать хозяев, которые выкинули зверя. Поправки о кошках и собаках должны добавить в проект закона ко второму чтению.

Законопроект об обязательной маркировке животных внесли в Госдуму в ноябре прошлого года, 26 января его должны рассмотреть. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что ранее обратился в Минсельхоз с вопросом о том, будут ли ко второму чтению в документ внесены пункты об обязательной маркировке и домашних животных.

«Минсельхоз является ответственным исполнителем по перечню поручений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным от 15 мая 2021 года, согласно которому необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие ведение учета домашних питомцев», — цитирует ответ ведомства газета «Известия».

Почему готовящиеся поправки «пропали» из представленной к первому чтению версии документа и появятся там только ко второму чтению, министерство не сообщает.

«Их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», — рассказал Бурматов изданию.

Система учета также позволит вычислить и привлечь к наказанию хозяев животных, которые отправили своих питомцев на самовыгул, а агрессивный питомец нападёт на прохожих.

По словам депутата, из-за отсутствия обязательной маркировки собак и кошек до сих пор не вступил в силу целый ряд норм закона «Об ответственном обращении с животными».

«Учет животных нужен, и он должен быть бесплатным, а вот идентификация — вариативной. Чтобы владелец сам выбирал способ маркировки питомца: бирка это будет, клеймо или чип», — уверен Бурматов.

Глава профильного комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин сообщил, что поддерживает законопроект, но не стал комментировать возможность его доработки.

«Весь цивилизованный мир уже давно их использует»

После принятия закона вся информация о животных, в том числе домашних, будет храниться в единой федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии, обещают в Минсельхозе. В настоящее время в России действуют две базы данных — AnimalFace и «ВетИС». Учет также ведет Российская кинологическая федерация.

Президент организации «Русская гильдия кинологов» Николай Захаров уверен в необходимости маркировки, однако отметил, что базы учета домашних животных обязательно должны патронировать государственные органы. В стране сейчас нет необходимой инфраструктуры для идентификации, считает он.

«Учет и маркировка домашних животных, безусловно, нужны. Весь цивилизованный мир уже давно их использует. Но важно, чтобы они были добровольными и сам процесс контролировало государство, а не частные фирмы. Если будет правильная мотивация, то люди сами захотят идентифицировать своего питомца», — заявил кинолог.

Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева подчеркнула, что зоозащитное сообщество уже очень давно ждет введения обязательной маркировки животных и ответственности за ее отсутствие. Соответствующую норму необходимо закрепить в законодательстве, а добровольная регистрация, по ее мнению, не даст результата, так как безответственные владельцы будут избегать маркировки.

«Это должны быть штрафы, административная ответственность. Эта мера поспособствует снижению количества бездомных животных и несчастных судеб», — отметила Дмитриева в интервью радио Sputnik.

Чипирование в московских клиниках обойдется в 500-600 рублей — сравнительно небольшую сумму по сравнению с ежемесячными затратами на содержание животного.

«Мы платим госпошлину, когда покупаем автомобиль. Когда мы становимся владельцами животных, логично, что возникает некое обременение, которое, в том числе, говорит о серьезности намерений владельца», — добавила она.

Ранее Бурматов указывал, что после введения обязательной идентификации необходим переходный период, за который владельцы привыкнут к новой системе. Если одновременно с обязанностью маркировки ввести штрафы за её отсутствие, хозяева начнут массово избавляться от домашних животных.

«Нужно дать длительный переходный период — два-три года, чтобы все успели это сделать. Иначе это приведет к массовому избавлению от питомцев, позитивного результата не будет», — говорил он в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Что еще изменят поправки

Законопроект вносит технические правки, заменяя уже существующий в законодательстве термин «идентификация» на термин «маркирование». Как напомнили авторы инициативы в пояснительной записке, на сегодняшний день законом уже закреплена обязательность идентификации и учета - так, в ряде регионов уже маркируют крупный рогатый скот.

Под маркировкой в законопроекте понимается «нанесение на тело животного, закрепление на теле животного или введение в тело животного визуальных или смешанных средств маркирования». При этом владельцы должны сами решить, что это будет - бирка, микрочип, болюс, татуировка, кольцо или ошейник. В первой редакции законопроекта предполагается, что маркировка будет платной. Ее стоимость в зависимости от способа варьируется от 5-10 (кольцо) до 500 рублей (татуировка).

Новые правила помогут ветеринарным службам оперативно находить источники распространения заболеваний. Законопроект также поможет оценить, насколько хозяйства защищены от возбудителей заразных болезней.