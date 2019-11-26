Татуировки для питомцев: в России промаркируют домашних животных

Домашних животных в России предлагают маркировать, чтобы владельцам было легче отыскать питомца, если тот потеряется. Соответствующий законопроект до конца этого года внесет в Госдуму Минсельхоз.

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Согласно документу, будет создана система официального учета и идентификации домашних животных. Ставить опознавательный знак будут на кошек, собак, мелкий и крупный рогатый скот, пушных зверей, пчел, рыб и «иных водных животных», а также на домашнюю птицу, свиней, верблюдов, оленей, лошадей, ослов, мулов и лошаков.

Еще в начале нынешнего года Минсельхоз выступил с предложением маркировать питомцев разными способами: татуировка, бирка, чип. Маркирование — это нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных средств идентификации. Также существует и смешанный тип опознавания, который представляет собой сочетание визуального и электронного средств. Так, например, процедура чипирования является наиболее дорогой из вышеперечисленных.

Выбор конкретного способа маркировки остается за владельцем питомца. Ставить на учет будут бесплатно.

«Также мы требуем, чтобы процедура была бесплатной. Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию.

А как она их будет маркировать, это другой вопрос», — рассказал газете «Известия» глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Учет животных будут осуществлять уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы, и аттестованные специалисты. Информация о маркированных домашних животных будет также поступать в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

Маркировка необходима не только для того, чтобы потерявшегося питомца могли быстро найти и вернуть хозяину. Как отметил Бурматов, многие законы, касающиеся питомцев, просто не могут работать без обязательной идентификации. Это касается закона о муниципальных приютах и уже внесенных в Госдуму поправок в КоАП о наказании граждан за оставление животных на улице.

Парламентарий направил в Минсельхоз запрос с вопросом о том, на какой стадии находится разработка законопроекта.

«Новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года», — сообщил он со ссылкой на официальный ответ ведомства.

Депутат напомнил, что сроки принятия закона регулярно переносятся с 2015 года, и выразил надежду, что в этот раз министерство доведет законопроект до нижней палаты парламента. В 2015 году в рамках закона «О ветеринарии» были приняты нормы, устанавливающие обязательный учет и идентификацию домашних животных, однако подзаконные акты до сих пор не приняты. В связи с этим на практике система идентификации домашних животных не работает.

Причиной промедления может быть отсутствие коммерческой составляющей. Как подчеркнул парламентарий, все пункты закона, которые касаются коммерческой сферы — то есть сельхозживотных — уже работают: например, продать без маркировки свинину сегодня невозможно.

В свою очередь, в Минсельхозе сообщили, что законопроект уже направлен в правительственную комиссию, после чего будет внесен в Госдуму.

Некоторые регионы решили не дожидаться принятия закона на федеральном уровне и начали сами чипировать домашних животных.

В Башкирии это стали делать в 2017 году после того, как в республике была зафиксирована вспышка ящура. По состоянию на ноябрь этого года в регионе идентифицировано уже более 95% сельскохозяйственных животных. После того как на животное наносят маркировку, ему присваивают уникальный номер из 11 букв и цифр, который регистрируют в единой электронной базе данных.

Власти отмечают, что подобная мера поможет не только находить потерявшийся скот, но и предотвратит незаконный ввоз животных, а также минимизирует распространение бешенства и других заболеваний среди бродячих животных. Кроме того, в республике власти нередко сталкиваются с необходимостью найти хозяина животного, которое стало виновником автомобильной аварии. Дело в том, что в регионе одно из самых больших в стране конских поголовий. Ежегодно в ДТП с лошадьми погибают люди.

22 ноября в Госсобрании Башкирии парламентарии предложили распространить положительный опыт региона по идентификации сельскохозяйственных животных на территорию всей России.

С аналогичной инициативой выступили власти Мурманской области — на прошлой деле парламент региона направил обращение в правительство РФ с просьбой ускорить принятие федерального закона.