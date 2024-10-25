В ЦБ рассказали, зачем требуется ужесточение денежно-кредитной политики

Ужесточение денежно-кредитной политики требуется для обеспечения возвращения инфляции в России к цели в 4% и снижения инфляционных ожиданий. Об этом говорится в заявлении Центрального банка по итогам заседания совета директоров, передает РИА Новости.

«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели», — отметил ЦБ.

Регулятор отметил, что годовая инфляция снизится до 4,5-5% в следующем году, до 4% в 2026 году.

Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4%. По итогам 2024 года ожидается установление в диапазоне 8—8,5%. Также был скорректирован прогноз роста ипотечного кредитования на 2024 год с 7-12% до 8-11%.

На заседании 25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21%.

Это решение частично совпало с прогнозом участников финансового рынка. Такую оценку «Газете.Ru» дали два опрошенных экономиста из девяти. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил, что ЦБ выбирал между двумя вариантами повышения ключевой ставки — до 20% или до 21%. Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что большая часть поступивших статистических данных склонит ЦБ к более решительному шагу и повышение ключевой ставки до 21% — более вероятный сценарий.

Эксперты предположили, что после решения регулятора банки поднимут ставки по вкладам и кредитам. По оценкам экономистов, ставки по депозитам вырастут до 20–23%, по потребительским кредитам — до 30–40%, а по ипотеке — до 15–20%. При этом новое повышение ключевой ставки окажет поддержку рублю в среднесрочной перспективе, заключили эксперты.

По прогнозу Васильева, в ближайшие недели курс рубля будет стабильным: юань будет стоить 13,3–13,8 рубля, доллар — 95–99 рублей, евро — 104–108 рублей.

Подробнее — в нашем материале.

Ранее экономист объяснил, как высокая ключевая ставка ЦБ отразится на курсе рубля.