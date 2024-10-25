Минобороны сообщило о сбитии украинского МиГ-29

Российская авиация сбила многоцелевой истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом заявило Минобороны РФ в недельной сводке о ходе военной операции.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили за неделю три управляемые авиационные бомбы Hammer, 39 реактивных снарядов HIMARS и 521 беспилотник самолетного типа.

Всего с начала военной операции российские войска уничтожили 647 самолетов, 283 вертолета, 34 304 беспилотных летательных аппарата украинской армии.

Министр обороны Украины Рустем Умеров после встреч со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Граммом сообщал, что американские истребители F-16 прибудут на украинскую территорию в ближайшее время.

16 октября газета Politico со ссылкой на источники писала, что Соединенные Штаты не станут выполнять просьбу Украины об уничтожении ракет и дронов в небе над республикой, поскольку опасаются развязать ядерную войну с Россией.

Ранее российские силы ударили по аэродромной инфраструктуре Украины.