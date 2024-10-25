Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило о сбитии украинского МиГ-29

Минобороны РФ сообщило, что российские военные сбили МиГ-29 ВС Украины

close
militarizm.su

Российская авиация сбила многоцелевой истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом заявило Минобороны РФ в недельной сводке о ходе военной операции.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили за неделю три управляемые авиационные бомбы Hammer, 39 реактивных снарядов HIMARS и 521 беспилотник самолетного типа.

Всего с начала военной операции российские войска уничтожили 647 самолетов, 283 вертолета, 34 304 беспилотных летательных аппарата украинской армии.

Министр обороны Украины Рустем Умеров после встреч со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Граммом сообщал, что американские истребители F-16 прибудут на украинскую территорию в ближайшее время.

16 октября газета Politico со ссылкой на источники писала, что Соединенные Штаты не станут выполнять просьбу Украины об уничтожении ракет и дронов в небе над республикой, поскольку опасаются развязать ядерную войну с Россией.

Ранее российские силы ударили по аэродромной инфраструктуре Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами